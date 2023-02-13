В Батуми у берега взорвалась морская мина – СМИ

Грузинский телеканал "Рустави-2" сообщил, что в Батуми на берегу Черного море взорвалась мина, которую принесло водой.

Об этом пишет "Европейская правда".

По данным телеканала, взрыв произошел в море примерно в 25 метрах от берега. Очевидцы услышали звук взрыва и даже сняли инцидент на видео.

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В результате взрыва никто не пострадал и не было нанесено материальных повреждений, утверждает телеканал. О происхождении мины не сообщается.

На место прибыли представители министерства внутренних дел Грузии.

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Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в течение прошлого года к побережью Румынии и Болгарии неоднократно выносило морские мины.

Кроме того, в Румынии на побережье косы вдоль лимана Разелм волнами вынесло двигатель от ракеты.