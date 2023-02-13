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Президент і міністр оборони Польщі завітали до українських танкістів, що навчаються на Leopard 2

"Європейська правда"Понеділок, 13 лютого 2023, 17:46

Президент і міністр оборони Польщі зустрілися в понеділок з польськими інструкторами та українськими військовими, які навчаються керувати танками Leopard 2 німецького виробництва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президент Анджей Дуда та міністр Маріуш Блащак спостерігали за навчанням на Leopard 2 на військовій базі та випробувальному полігоні в Свентошуві, на південному заході Польщі. У Свентошуві дислокується польська 10-та бронетанкова бригада.

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"Ми здійснюємо союзницьку діяльність не лише передаючи українцям озброєння, надаючи гуманітарну допомогу, але й навчаючи українських солдатів, щоб вони могли краще захищати свою Батьківщину на західному обладнанні", - заявив під час візиту Анджей Дуда.

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Дуда подякував союзникам за передане спорядження і висловив сподівання, що  незабаром бронетанкова бригада буде у розпорядженні України.

Як повідомлялося, до Польщі на опанування танків Leopard 2 прибули 105 українських військових.

Польща є одним із найактивніших прихильників України та підштовхнула європейські країни надати танки Leopard 1 і 2. 

Раніше повідомлялося, що Польща хоче підготувати українські екіпажі Leopard 2 за п’ять тижнів.

Теми: Польщатанки
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