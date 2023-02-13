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Президент и министр обороны Польши посетили украинских танкистов, обучающихся на Leopard 2

"Европейская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 18:46

Президент и министр обороны Польши встретились в понедельник с польскими инструкторами и украинскими военными, которые учатся управлять танками Leopard 2 немецкого производства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент Анджей Дуда и министр Мариуш Блащак наблюдали за обучением на Leopard 2 на военной базе и испытательном полигоне в Свентошуве, на юго-западе Польши. В Свентошуве дислоцируется польская 10-я бронетанковая бригада.

"Мы осуществляем союзническую деятельность не только передавая украинцам вооружение, предоставляя гуманитарную помощь, но и обучая украинских солдат, чтобы они могли лучше защищать свою Родину на западном оборудовании", - заявил во время визита Анджей Дуда.

Дуда поблагодарил союзников за переданное снаряжение и выразил надежду, что вскоре бронетанковая бригада будет в распоряжении Украины.

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Как сообщалось, в Польшу на освоение танков Leopard 2 прибыли 105 украинских военных.

Польша является одним из самых активных сторонников Украины и подтолкнула европейские страны предоставить танки Leopard 1 и 2. 

Ранее сообщалось, что Польша хочет подготовить украинские экипажи Leopard 2 за пять недель.

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Темы: Польшатанки
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