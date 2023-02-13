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Під Москвою покінчив із собою генерал, який полював на опозиціонерів – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 13 лютого 2023, 17:46
Під Москвою покінчив із собою генерал, який полював на опозиціонерів – росЗМІ
ФОТО: GETTY IMAGES

Під Москвою покінчив із собою генерал-майор та колишній заступник начальника відділу російського МВС по боротьбі з "екстремізмом" Володимир Макаров.

Джерело: ТАСС із посиланням на джерела, Московский комсомолец із посиланням на джерела, Медуза

Деталі: За інформацією джерел російського агентства, тіло виявили вранці 13 лютого в його заміському будинку у селі Голіково. За попередніми даними, він наклав на себе руки. 

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"Московский комсомолец" зазначає, що в будинку зберігалася вогнепальна зброя.

Макарова звільнили з посади в управлінні МВС із боротьби з екстремізмом (також відомий як Центр "Е") у січні цього року.

"Медуза" повідомляє, що Центр "Е" – це репресивний орган, співробітники якого переслідують учасників протестних акцій і, зокрема, стежать за публікаціями в соцмережах із критикою влади.

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Теми: РосіяЗМІ
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