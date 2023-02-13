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Под Москвой покончил с собой генерал, который охотился на оппозиционеров – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 13 февраля 2023, 17:46
Под Москвой покончил с собой генерал, который охотился на оппозиционеров – росСМИ
ФОТО: GETTY IMAGES

Под Москвой покончил с собой генерал-майор и бывший заместитель начальника отдела российского МВД по борьбе с "экстремизмом" Владимир Макаров.

Источник: ТАСС со ссылкой на источники, Московский комсомолец со ссылкой на источники, Медуза

Детали: По информации источников российского агентства, тело обнаружили утром 13 февраля в его загородном доме в деревне Голиково. По предварительным данным, он покончил с собой. 

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"Московский комсомолец" отмечает, что в доме хранилось огнестрельное оружие.

Макарова уволили с должности в управлении МВД по борьбе с экстремизмом (также известный как Центр "Э") в январе этого года.

"Медуза" сообщает, что Центр "Э" – это репрессивный орган, сотрудники которого преследуют участников протестных акций и, в частности, следят за публикациями в соцсетях с критикой власти.

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Темы: РосcияСМИ
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