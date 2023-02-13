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Перемогою буде створення таких умов, щоб Росія більше ніколи не напала – Залужний

Олена РощінаПонеділок, 13 лютого 2023, 18:25
Перемогою буде створення таких умов, щоб Росія більше ніколи не напала – Залужний
Валерій Залужний, фото Getty Images

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що перемога України має означати не лише звільнення територій, але й таке посилення української армії, щоб Росія більше ніколи не напала на Україну. 

Джерело: головнокомандувач ЗС України у Facebook і Telegram

Деталі: Таку позицію Залужний висловив, поспілкувавшись телефоном із верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

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Їхня розмова відбулася напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".

Залужний та Каволі обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки українських підрозділів на території країн-партнерів. 

Головнокомандувач ЗСУ поділився з американським колегою оцінками оперативної обстановки на фронті російсько-української війни і планами стосовно подальших дій.

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Пряма мова Залужного: "Вдячний генералові Каволі за глибоке розуміння ситуації і значні зусилля з наближення нашої перемоги, баченням якої я поділився сьогодні з моїм співрозмовником. 

Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких Збройних Сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу".

Теми: ЗалужнийвійнамирРосія
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