Перемогою буде створення таких умов, щоб Росія більше ніколи не напала – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що перемога України має означати не лише звільнення територій, але й таке посилення української армії, щоб Росія більше ніколи не напала на Україну.

Джерело: головнокомандувач ЗС України у Facebook і Telegram

Деталі: Таку позицію Залужний висловив, поспілкувавшись телефоном із верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Їхня розмова відбулася напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".

Залужний та Каволі обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки українських підрозділів на території країн-партнерів.

Головнокомандувач ЗСУ поділився з американським колегою оцінками оперативної обстановки на фронті російсько-української війни і планами стосовно подальших дій.

Пряма мова Залужного: "Вдячний генералові Каволі за глибоке розуміння ситуації і значні зусилля з наближення нашої перемоги, баченням якої я поділився сьогодні з моїм співрозмовником.

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Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких Збройних Сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу".