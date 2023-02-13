Победой будет создание таких условий, чтобы Россия больше никогда не напала – Залужный

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что победа Украины должна означать не только освобождение территорий, но и такое усиление украинской армии, чтобы Россия больше никогда не напала на Украину.

Источник: главнокомандующий ВС Украины в Facebook и Telegram

Детали: Такую позицию Залужный выразил, пообщавшись по телефону с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

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Их разговор состоялся накануне заседания контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн".

Залужный и Каволи обсудили вопросы поставки международной военной помощи Украине и подготовки украинских подразделений на территории стран-партнеров.

Главнокомандующий ВСУ поделился с американским коллегой оценками оперативной обстановки на фронте российско-украинской войны и планами относительно дальнейших действий.

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Прямая речь Залужного: "Благодарен генералу Каволи за глубокое понимание ситуации и значительные усилия по приближению нашей победы, видением которой я поделился сегодня с моим собеседником.

Победа Украины будет означать не только освобождение ее территорий, но и создание таких условий и таких Вооруженных Сил, которые не дадут россиянам возможности когда-либо в будущем напасть на наше государство".