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ЗМІ описали, як гинуть російські мобілізовані: 40% - у 2023 році

"Українська правда"Понеділок, 13 лютого 2023, 18:36
ЗМІ описали, як гинуть російські мобілізовані: 40% - у 2023 році
Фото ілюстративне

Майже половина загиблих російських мобілізованих, імена яких встановила російська служба BBC, загинули уже в 2023 році.

Джерело: Російська служба ВВС

Деталі: Видання на основі відкритих джерел встановило імена 1082 мобілізованих росіян, які загинули на війні в Україні. Враховуючи, що мобілізація почалася наприкінці вересня 2022 року, то всі ці люди загинули лише за чотири місяці боїв.

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З середини грудня стало помітним різке збільшення щоденних втрат російських військових. Протягом усього 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли приблизно про 250-300 загиблих.

Наразі щотижня вдається підтвердити прізвища щонайменше 600, а з кінця січня - у середньому по 700 осіб щотижня. І це тільки дані з відкритих джерел.

Дослівно: "40% російських мобілізованих, чия смерть була підтверджена, загинули в період з 1 січня. Реальні втрати серед мобілізованих можуть бути набагато вищими, оскільки в багатьох повідомленнях про солдатів, загиблих в Україні, починаючи з жовтня, не вказується їхній статус. Через це іноді неможливо зрозуміти, чи служила людина контрактником, чи пішла на фронт добровольцем, чи була мобілізована.

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При цьому в останні три місяці приблизно 70% усіх некрологів загиблих в Україні російських військових супроводжують фотографії людей у звичайному одязі, а не у військовій формі. Це може бути непрямим свідченням зростаючих втрат тих, хто ще недавно був цивільним фахівцем".

Деталі: ВВС вказує, що відомо про 49 мобілізованих, які померли на території Росії, перебуваючи в пунктах збору або у військових частинах. Найчастіше причиною смерті ставали проблеми зі здоров'ям або запізніле надання медичної допомоги.

У восьми осіб причиною смерті став суїцид. Щонайменше шестеро військових померли внаслідок нещасних випадків на навчаннях або під час аварій на дорогах.

Перші повідомлення про бойові втрати мобілізованих почали надходити на початку жовтня 2022 року - тобто, менш ніж через два тижні після початку мобілізації.

Видання зазначає, що перед відправленням на фронт перші загони мобілізованих мали від трьох до семи днів на підготовку. Для порівняння, перед відправкою до Афганістану радянських солдатів-строковиків готували по чотири-шість місяців.

Дослівно: "Багато з тих, хто опинився на передовій у жовтні-листопаді, описували приблизно однакову картину: їх відправляли на фронт, не видавши чітких вказівок і не пояснюючи, де вони перебувають. Постачання не вистачало, починався обстріл, люди бігли хто куди, командир пропадав або гинув. У підсумку незлагоджені підрозділи починали діяти хаотично і розпадалися на групи, які нерідко гинули або потрапляли в полон.

Загони мобілізованих, які прибули на фронт пізніше - у листопаді чи грудні - були вже більш згуртованими і зазвичай краще екіпіровані. Але виникла інша проблема. Виявилося, що нерідко такі підрозділи тренували за одними спеціальностями, наприклад як артилеристів, а на фронті перекидали в піхоту. У підсумку мобілізовані знову опиняються на передовій непідготовленими".

Передісторія:

  • За останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільших втрат з часу першого тижня вторгнення в Україну, повідомила 12 лютого британська розвідка.

Теми: Росіяармія
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