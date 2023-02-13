СМИ описали, как гибнут российские мобилизованные: 40% - в 2023 году

Почти половина погибших российских мобилизованных, имена которых установила русская служба BBC, погибли уже в 2023 году.

Источник: Русская служба ВВС

Детали: Издание на основе открытых источников установило имена 1082 мобилизованных россиян, погибших на войне в Украине. Учитывая, что мобилизация началась в конце сентября 2022 года, то все эти люди погибли всего за четыре месяца боев.

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С середины декабря стало заметным резкое увеличение ежедневных потерь российских военных. В течение всего 2022 года российские источники еженедельно обычно сообщали примерно о 250-300 погибших. Сейчас каждую неделю удается подтвердить фамилии не менее 600, а с конца января - в среднем по 700 человек еженедельно. И это только данные по открытым источникам.

Дословно: "40% российских мобилизованных, чья смерть была подтверждена, погибли в период с 1 января. Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине, начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, ушел на фронт добровольцем или был мобилизован.

При этом в последние три месяца примерно 70% всех некрологов погибших в Украине российских военных сопровождают фотографии людей в обычной одежде, а не в военной форме. Это может быть косвенным свидетельством растущих потерь тех, кто еще недавно был гражданским специалистом".

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Детали: ВВС указывает, что известно о 49 мобилизованных, которые умерли на территории России, находясь в пунктах сбора или в воинских частях. Чаще всего причиной смерти становились проблемы со здоровьем или запоздалое оказание медицинской помощи.

У восьми человек причиной смерти стал суицид. По меньшей мере шестеро военных умерли в результате несчастных случаев на учениях или во время аварий на дорогах.

Первые сообщения о боевых потерях мобилизованных начали поступать в начале октября 2022 года - то есть, менее чем через две недели после начала мобилизации.

Издание отмечает, что перед отправкой на фронт первые отряды мобилизованных имели от трех до семи дней на подготовку. Для сравнения, перед отправкой в Афганистан советских солдат-срочников готовили по четыре-шесть месяцев.

Дословно: "Многие из тех, кто оказался на передовой в октябре-ноябре, описывали примерно одинаковую картину: их отправляли на фронт, не выдав четких указаний и не объясняя, где они находятся. Снабжения не хватало, начинался обстрел, люди бежали кто куда, командир пропадал или погибал. В итоге неслаженные подразделения начинали действовать хаотично и распадались на группы, которые нередко погибали или попадали в плен.

Отряды мобилизованных, прибывших на фронт позже - в ноябре или декабре - были уже более сплоченными и обычно лучше экипированы. Но возникла другая проблема. Оказалось, что нередко такие подразделения тренировали по одним специальностям, например как артиллеристов, а на фронте перебрасывали в пехоту. В итоге мобилизованные снова оказываются на передовой неподготовленными".

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