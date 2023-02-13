Глава Мюнхенської безпекової конференції проти обмежень у допомозі Україні

Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген виступає проти будь-яких "червоних ліній" у наданні військової допомоги Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю DW, пише "Європейська правда".

Гойсген вважає, що треба керуватися виключно військовою необхідністю - отже, не можуть бути виключені і постачання винищувачів.

"Замість того, щоб проводити "червоні лінії", думаю, варто звернути увагу на те, що необхідно. Військові експерти кажуть, що при веденні такої війни, як ця, потрібна комбінація кількох видів озброєнь. Необхідні танки, потрібна артилерія, проте потрібні і винищувачі як для захисту повітряного простору, так і для того, щоб дістатися до цілей, які для артилерії недоступні", - сказав він.

Глава Мюнхенської конференції визнав наявність певної втоми від війни в Україні у західному суспільстві і заявив, що для подолання її ознак Заходу необхідно проявити "лідерство".

"Ми повинні ясно дати зрозуміти, що якщо Путін виграє цю війну, в Україні все не закінчиться. Він сам, як і його міністр закордонних справ, кілька тижнів тому оголосили, що наступною метою буде Молдова. Запитайте у країн Балтії - вони очікують, що Путін у разі його успіху розгорне війська у їхній бік. Тому ми маємо бути твердими, ми маємо продовжувати підтримувати Україну", - наголосив Гойсген.

Раніше повідомлялося, що Польща виступає за те, щоб західні лідери на Мюнхенській конференці не просто обговорили можливість передачі винищувачів Україні, а прийняли рішення з цього питання.

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Нагадаємо, Гойсген вніс питання про переслідування за воєнні злочини, пов'язані з нападом Росії на Україну, до порядку денного щорічної зустрічі високого рівня у Мюнхені, яка відбудеться наприкінці наступного тижня.