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Глава Мюнхенской конференции по безопасности против ограничений в помощи Украине

"Европейская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 19:45

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступает против любых "красных линий" в предоставлении военной помощи Украине.

Об этом он сказал в интервью DW, пишет "Европейская правда".

Гойсген считает, что надо руководствоваться исключительно военной необходимостью - следовательно, не могут быть исключены и поставки истребителей.

"Вместо того, чтобы проводить "красные линии", думаю, стоит обратить внимание на то, что необходимо. Военные эксперты говорят, что при ведении такой войны, как эта, нужна комбинация нескольких видов вооружений. Необходимы танки, нужна артиллерия, однако нужны и истребители как для защиты воздушного пространства, так и для того, чтобы добраться до целей, которые для артиллерии недоступны", - сказал он.

Глава Мюнхенской конференции признал наличие определенной усталости от войны в Украине в западном обществе и заявил, что для преодоления ее признаков Западу необходимо проявить "лидерство".

"Мы должны ясно дать понять, что если Путин выиграет эту войну, в Украине все не закончится. Он сам, как и его министр иностранных дел, несколько недель назад объявили, что следующей целью будет Молдова. Спросите у стран Балтии - они ожидают, что Путин в случае его успеха развернет войска в их сторону. Поэтому мы должны быть твердыми, мы должны продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул Гойсген.

Ранее сообщалось, что Польша выступает за то, чтобы западные лидеры на Мюнхенской конференции не просто обсудили возможность передачи истребителей Украине, а приняли решение по этому вопросу.

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Напомним, Гойсген внес вопрос о преследовании за военные преступления, связанные с нападением России на Украину, в повестку дня ежегодной встречи высокого уровня в Мюнхене, которая состоится в конце следующей недели.

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Темы: Европа
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