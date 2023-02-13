Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава Мюнхенской конференции по безопасности против ограничений в помощи Украине

"Европейская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 18:45

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступает против любых "красных линий" в предоставлении военной помощи Украине.

Об этом он сказал в интервью DW, пишет "Европейская правда".

Гойсген считает, что надо руководствоваться исключительно военной необходимостью - следовательно, не могут быть исключены и поставки истребителей.

Реклама:

"Вместо того, чтобы проводить "красные линии", думаю, стоит обратить внимание на то, что необходимо. Военные эксперты говорят, что при ведении такой войны, как эта, нужна комбинация нескольких видов вооружений. Необходимы танки, нужна артиллерия, однако нужны и истребители как для защиты воздушного пространства, так и для того, чтобы добраться до целей, которые для артиллерии недоступны", - сказал он.

Глава Мюнхенской конференции признал наличие определенной усталости от войны в Украине в западном обществе и заявил, что для преодоления ее признаков Западу необходимо проявить "лидерство".

"Мы должны ясно дать понять, что если Путин выиграет эту войну, в Украине все не закончится. Он сам, как и его министр иностранных дел, несколько недель назад объявили, что следующей целью будет Молдова. Спросите у стран Балтии - они ожидают, что Путин в случае его успеха развернет войска в их сторону. Поэтому мы должны быть твердыми, мы должны продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул Гойсген.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее сообщалось, что Польша выступает за то, чтобы западные лидеры на Мюнхенской конференции не просто обсудили возможность передачи истребителей Украине, а приняли решение по этому вопросу.

Напомним, Гойсген внес вопрос о преследовании за военные преступления, связанные с нападением России на Украину, в повестку дня ежегодной встречи высокого уровня в Мюнхене, которая состоится в конце следующей недели.

Темы: Европа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Европа
5 стран Европы хотят продлить запрет на импорт зерна из Украины
Цены на газ в Европе упали на 20%: уменьшился риск забастовок в Австралии
Здания евроинститутов подсветили сине-желтыми цветами ко Дню независимости Украины
Последние новости
07:39
В Киеве, области, Запорожье и Днепре прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: