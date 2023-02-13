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Комісія визначилася, коли перевірятиме доброчесність кандидатів у директори НАБУ

Олександр ШумілінПонеділок, 13 лютого 2023, 20:43
Фото ілюстративне

Комісія, що проводить конкурс на обрання директора Національного антикорупційного бюро, затвердила графік майбутніх співбесід із 21 кандидатом щодо доброчесності та компетентності.

Джерело: повідомлення Комісії

Деталі: 20-24 лютого – відбудуться співбесіди щодо доброчесності.

28 лютого - 4 березня – відбудуться співбесіди щодо відповідності кандидатів критерію компетентності.

Всі співбесіди будуть транслюватися онлайн, комісія надасть посилання окремою інформацією.

Кожна співбесіда розпочинатиметься із п’ятихвилинної самопрезентації кандидата та стислого висловлення бачення подальшого розвитку НАБУ.

Після проведення цих співбесід Комісія визначить 3 кандидатів, що проходять далі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 16 січня комісія з відбору кандидатів на директора Національного антикорупційного бюро України після тестування загальних здібностей залишила 22 кандидатів із 50 допущених до тестування.

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Теми: НАБУКабінет міністрів
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