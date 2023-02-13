Комиссия определилась, когда будет проверять добропорядочность кандидатов в директора НАБУ

Комиссия, проводящая конкурс на избрание директора Национального антикоррупционного бюро, утвердила график предстоящих собеседований с кандидатами относительно добропорядочности и компетентности.

Источник: сообщение Комиссии

Детали: 20-24 февраля – состоятся собеседования по добродетели.

28 февраля-4 марта – состоятся собеседования на соответствие кандидатов критерию компетентности.

Все собеседования будут транслироваться онлайн, комиссия предоставит ссылки отдельной информацией.

Каждое собеседование будет начинаться с пятиминутной самопрезентации кандидата и краткого выражения видения дальнейшего развития НАБУ.

После проведения этих собеседований Комиссия определит 3 кандидатов, проходящих дальше.

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