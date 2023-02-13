Росіяни обстрілювали Херсонську громаду, у селі Інгулець загинула жінка

На вечір 13 лютого російська армія 13 разів обстріляла Херсонську громаду, там загинула людина, також у селі Інгулець Дар'ївської територіальної громади загинула жінка й постраждав чоловік.

Джерело: Херсонська обласна і Херсонська міська військові адміністрації

Дослівно ОВА: "Російські війська обстріляли домівки мирних мешканців у селі Інгулець на Херсонщині, – є трагічні наслідки.

Снаряди падали на подвір'я, де ввечері спокійно господарювали мирні жителі села. Уламок ворожого боєприпасу зачепив жінку, що знаходилася біля свого будинку. Рани виявилися несумісними з життям – постраждала загинула на місці. Ще одного мешканця села шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням спини".

Деталі: Херсонська МВА повідомила, що за день 13 лютого російська армія 13 разів обстріляла Херсонську громаду. Одна людина загинула.

Під обстрілами переважно перебувала Антонівка, мікрорайон Шуменський, Острів, центр.