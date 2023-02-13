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Россияне обстреливали Херсонскую общину, в селе Ингулец погибла женщина

Елена РощинаПонедельник, 13 февраля 2023, 20:13
Россияне обстреливали Херсонскую общину, в селе Ингулец погибла женщина
Последствия обстрела, фото Херсонской ГВА

На вечер 13 февраля российская армия 13 раз обстреляла Херсонскую общину, там погиб человек, также в селе Ингулец Дарьевской территориальной общины погибла женщина и пострадал мужчина.

Источник: Херсонская областная и Херсонская городская военные администрации 

Дословно ОВА: "Российские войска обстреляли дома мирных жителей в селе Ингулец на Херсонщине, – есть трагические последствия. 

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Снаряды падали во двор, где вечером спокойно хозяйничали мирные жители села. Осколок вражеского боеприпаса задел женщину, которая находилась у своего дома. Раны оказались несовместимыми с жизнью – пострадавшая погибла на месте. Еще одного жителя села госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины".

Детали: Херсонская ГВА сообщила, что за день 13 февраля российская армия 13 раз обстреляла Херсонскую общину. Один человек погиб.

Под обстрелами преимущественно находилась Антоновка, микрорайон Шуменский, Остров, центр.

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Темы: ХерсонХерсонская областьвойнажертвы
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