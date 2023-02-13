У Німеччині не обговорюють надання винищувачів Україні – глава МЗС

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд в Берліні наразі не розглядає питання про надання винищувачів Україні.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Це не є предметом наших дебатів", – сказала Бербок у понеділок під час візиту до Гельсінкі.

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У вівторок міністри оборони і військові чиновники західних країн збираються в Брюсселі на чергову зустріч у форматі Рамштайн.

На зустрічі західні союзники обговорять подальші поставки зброї в Україну. Зустріч відбувається паралельному з міністерською зустріччю НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок заявив, що в Альянсі ведеться обговорення надання Україні винищувачів західного зразка, та важливою в цьому плані є швидкість, з якою така допомога може надаватись.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявив, що будь-яке рішення про постачання винищувачів в Україну має виходити від НАТО.