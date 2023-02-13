В Германии не обсуждают предоставление истребителей Украине – глава МИД

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство в Берлине пока не рассматривает вопрос о предоставлении истребителей Украине.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

"Это не является предметом наших дебатов", – сказала Бербок в понедельник во время визита в Хельсинки.

Во вторник министры обороны и военные чиновники западных стран собираются в Брюсселе на очередную встречу в формате Рамштайн.

На встрече западные союзники обсудят дальнейшие поставки оружия в Украину. Встреча происходит параллельном с министерской встречей НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что в Альянсе ведется обсуждение предоставления Украине истребителей западного образца, и важной в этом плане является скорость, с которой такая помощь может предоставляться.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что любое решение о поставках истребителей в Украину должно исходить от НАТО.