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В Германии не обсуждают предоставление истребителей Украине – глава МИД

"Европейская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 21:39

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство в Берлине пока не рассматривает вопрос о предоставлении истребителей Украине.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

"Это не является предметом наших дебатов", – сказала Бербок в понедельник во время визита в Хельсинки.

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Во вторник министры обороны и военные чиновники западных стран собираются в Брюсселе на очередную встречу в формате Рамштайн.

На встрече западные союзники обсудят дальнейшие поставки оружия в Украину. Встреча происходит параллельном с министерской встречей НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что в Альянсе ведется обсуждение предоставления Украине истребителей западного образца, и важной в этом плане является скорость, с которой такая помощь может предоставляться.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что любое решение о поставках истребителей в Украину должно исходить от НАТО.

Темы: истребителиГерманияпомощь Украинеоружие
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