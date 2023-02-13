Норвегія, Кіпр, Філіппіни: Зеленський хоче донести позицію України в усі регіони світу

Президент України Володимир Зеленський 13 лютого поговорив із новообраним президентом Кіпру, з президентом Філіппін та з прем'єр-міністром Норвегії.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні

Пряма мова: "Говорив із новообраним президентом Кіпру. Привітав із перемогою на виборах. Обговорили взаємини між нашими державами й домовилися працювати разом заради спільної безпеки – наших країн та всієї Європи.

Вперше в історії двосторонніх відносин говорив сьогодні із президентом Філіппін. Подякував за підтримку в міжнародних організаціях, і ми домовилися розвивати наші відносини.

Це надзвичайно важливо для України – мати змістовні відносини з усім регіоном Південно-східної Азії та з кожною державою цього регіону. Ми продовжимо відповідний рух.

І загалом українська дипломатія має чітке завдання – вийти в усі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена, зробити Україну та українські інтереси зрозумілими для всіх тих держав і народів, із якими ми поки що не маємо стабільних зв'язків. Це стосується як азійських напрямків, так і Африки та Латинської Америки".

Деталі: Під час розмови з прем'єр-міністром Норвегії Зеленський подякував за новий оборонний пакет і за нову безпрецедентну програму підтримки від Норвегії, яка готується до затвердження і яка розрахована на 5 років, – стабільної підтримки України.

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"Норвегія справді допомагає нам зміцнюватися як на землі, так і в небі й на морі. Тисячі життів українців були врятовані завдяки вчасній і потужній норвезькій допомозі. Але вагомою є також енергетична, політична та інша підтримка від наших норвезьких друзів. Ще раз дякую за всю цю допомогу!", – наголосив Зеленський.