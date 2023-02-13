Норвегия, Кипр, Филиппины: Зеленский хочет донести позицию Украины во все регионы мира

Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля поговорил с новоизбранным президентом Кипра, с президентом Филиппин и с премьер-министром Норвегии.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении

Прямая речь: "Говорил с новоизбранным президентом Кипра. Поздравил с победой на выборах. Обсудили отношения между нашими государствами и договорились работать вместе ради общей безопасности – наших стран и всей Европы.

Впервые в истории двусторонних отношений говорил сегодня с президентом Филиппин. Поблагодарил за поддержку в международных организациях, и мы договорились развивать наши отношения.

Это чрезвычайно важно для Украины – иметь содержательные отношения со всем регионом Юго-Восточной Азии и с каждым государством этого региона. Мы продолжим соответствующее движение.

И вообще украинская дипломатия имеет четкую задачу – выйти во все регионы мира, где наша позиция пока недостаточно представлена, сделать Украину и украинские интересы понятными для всех тех государств и народов, с которыми мы пока не имеем стабильных связей. Это касается как азиатских направлений, так и Африки и Латинской Америки".

Детали: Во время разговора с премьер-министром Норвегии Зеленский поблагодарил за новый оборонный пакет и за новую беспрецедентную программу поддержки от Норвегии, которая готовится к утверждению и которая рассчитана на 5 лет, – стабильной поддержки Украины.

ВИДЕО ДНЯ

"Норвегия действительно помогает нам укрепляться как на земле, так и в небе и на море. Тысячи жизней украинцев были спасены благодаря своевременной и мощной норвежской помощи. Но весомой является также энергетическая, политическая и другая поддержка от наших норвежских друзей. Еще раз спасибо за всю эту помощь!", – подчеркнул Зеленский.