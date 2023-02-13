Зеленський про дипломатію: Майже щодня є домовленості і готуємося до нових

У команді президента України підбивають проміжні підсумки "дипломатичного марафону" та готуються до нових переговорів та зустрічей.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 13 лютого

Пряма мова: "Провів нараду з міжнародним блоком уряду та Офісу щодо проміжних підсумків нашого дипломатичного марафону.

Наша активність зараз – дуже висока. Майже щодня є нові домовленості. Минулий тиждень був особливо потужним. Але головне – щоб кожна досягнута домовленість якнайшвидше переростала в конкретне постачання для нашої оборони, в конкретну взаємодію між державами, в конкретні підписані документи.

Деталі: Минулий тиждень був "особливо потужним": Зеленський мав домовленості з Великою Британією, переговори в Парижі з президентом Франції та канцлером Німеччини, візит у Брюссе, "якого ще не було в історії наших відносин із Євросоюзом", і розмови з європейськими лідерам там, переговори з президентом і прем'єром Польщі.

За словами Зеленського, Київ з боку європейських інституцій та європейських лідерів має чітку підтримку "мети підготуватися та вже цього року розпочати переговори щодо членства України в ЄС".

На думку українського лідера, "зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю, коли нарешті реальних досягнень відчутно більше, ніж політичних декларацій".

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До цього Україна та Євросоюз ішли десятиліттями, наголосив він.

Пряма мова: "Цими тижнями наш дипломатичний марафон триває. Завтра – черговий "Рамштайн". Готуємось. І працюємо, щоб усі наші переговори відобразилися в оборонних рішеннях партнерів як на "Рамштайні", так і за час до 24 лютого.

Заплановані й нові двосторонні переговори та зустрічі. Готуємось. І робимо саме таку інтенсивність дипломатичної роботи новою мінімальною нормою для України".