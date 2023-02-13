Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про дипломатію: Майже щодня є домовленості і готуємося до нових

Олена РощінаПонеділок, 13 лютого 2023, 23:59

У команді президента України підбивають проміжні підсумки "дипломатичного марафону" та готуються до нових переговорів та зустрічей. 

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 13 лютого

Пряма мова: "Провів нараду з міжнародним блоком уряду та Офісу щодо проміжних підсумків нашого дипломатичного марафону.

Наша активність зараз – дуже висока. Майже щодня є нові домовленості. Минулий тиждень був особливо потужним. Але головне – щоб кожна досягнута домовленість якнайшвидше переростала в конкретне постачання для нашої оборони, в конкретну взаємодію між державами, в конкретні підписані документи.

Деталі: Минулий тиждень був "особливо потужним": Зеленський мав домовленості з Великою Британією, переговори в Парижі з президентом Франції та канцлером Німеччини, візит у Брюссе, "якого ще не було в історії наших відносин із Євросоюзом", і розмови з європейськими лідерам там, переговори з президентом і прем'єром Польщі.

За словами Зеленського, Київ з боку європейських інституцій та європейських лідерів має чітку підтримку "мети підготуватися та вже цього року розпочати переговори щодо членства України в ЄС". 

На думку українського лідера, "зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю, коли нарешті реальних досягнень відчутно більше, ніж політичних декларацій".

ВІДЕО ДНЯ

До цього Україна та Євросоюз ішли десятиліттями, наголосив він.

Пряма мова: "Цими тижнями наш дипломатичний марафон триває. Завтра – черговий "Рамштайн". Готуємось. І працюємо, щоб усі наші переговори відобразилися в оборонних рішеннях партнерів як на "Рамштайні", так і за час до 24 лютого.

Заплановані й нові двосторонні переговори та зустрічі. Готуємось. І робимо саме таку інтенсивність дипломатичної роботи новою мінімальною нормою для України".

Читайте УП В Google News

Теми: Зеленськийдопомога Українідипломатичні відносини
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Києві відновлюють роботу низки тролейбусів і трамваїв

У Покровську загинули троє людей, рятувальну операцію завершено

Україна отримає від союзників менше танків Leopard 2, ніж обіцяли – глава Міноборони Німеччини

Росія втратила у війні майже половину своїх сучасних танків – IISS

Європарламент закликав помилувати Саакашвілі та ввести санкції проти Іванішвілі

Зеленський розповів, чи планує зустріч із Байденом найближчим часом

Усі новини...
Зеленський
Норвегія, Кіпр, Філіппіни: Зеленський хоче донести позицію України в усі регіони світу
Зеленський провів Ставку: увага – до постачання зброї і стійкості
Заступником міністра оборони зможе стати військовий у певному званні
Останні новини
00:58
У Росії недостатньо ресурсів, щоб досягнути успіхів у новому наступі – CNN
00:22
відеоЗеленський: Робимо все, щоб підготувати старт переговорів щодо членства у ЄС
00:12
На Полтавщині пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:57
Влада готується до весни: анонсує активізацію розмінування землі і дерегуляцію
23:36
Нідерланди поставлятимуть в Україну боєприпаси для танків Leopard 2
23:13
У Києві відновлюють роботу низки тролейбусів і трамваїв
23:00
відеоЗеленський: Весна має дати відчуття, що Україна рухається до перемоги
22:39
Колишня дружина Путіна терміново продає квартири в Іспанії, побоюючись санкцій ЄС – ЗМІ
22:33
Дефіциту генерації немає вже декілька діб – Yasno
22:18
У Покровську загинули троє людей, рятувальну операцію завершено
Усі новини...