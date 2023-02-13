Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о дипломатии: Почти каждый день есть договоренности и готовимся к новым

Елена РощинаПонедельник, 13 февраля 2023, 22:59

В команде президента Украины подводят промежуточные итоги "дипломатического марафона" и готовятся к новым переговорам и встречам. 

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Провел совещание с международным блоком правительства и Офиса по промежуточным итогам нашего дипломатического марафона.

Реклама:

Наша активность сейчас – очень высокая. Почти ежедневно есть новые договоренности. Прошлая неделя была особенно мощной. Но главное – чтобы каждая достигнутая договоренность как можно быстрее перерастала в конкретные поставки для нашей обороны, в конкретное взаимодействие между государствами, в конкретные подписанные документы".

Детали: Прошлая неделя была "особенно мощной": Зеленский имел договоренности с Великобританией, переговоры в Париже с президентом Франции и канцлером Германии, визит в Брюсселе, "которого еще не было в истории наших отношений с Евросоюзом", и разговоры с европейскими лидерам там, переговоры с президентом и премьером Польши.

По словам Зеленского, Киев со стороны европейских институтов и европейских лидеров имеет четкую поддержку "цели подготовиться и уже в этом году начать переговоры о членстве Украины в ЕС". 

ВИДЕО ДНЯ

По мнению украинского лидера, "сейчас больше, чем когда-либо, чувствуется, что европейские цели Украины становятся реальностью, когда наконец реальных достижений ощутимо больше, чем политических деклараций".

К этому Украина и Евросоюз шли десятилетиями, подчеркнул он.

Прямая речь: "На этих неделях наш дипломатический марафон продолжается. Завтра – очередной "Рамштайн". Готовимся. И работаем, чтобы все наши переговоры отразились в оборонных решениях партнеров как на "Рамштайн", так и за время до 24 февраля.

Запланированы и новые двусторонние переговоры и встречи. Готовимся. И делаем именно такую интенсивность дипломатической работы новой минимальной нормой для Украины".

Темы: Зеленскийпомощь Украинедипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Мы защитили Одессу от уничтожения и вернем ей безопасность
Зеленский: Не будет многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто ставил себя выше закона
В ООН "почти подтвердили" приезд Зеленского на заседание Совета безопасности в сентябре
Последние новости
07:39
В Киеве, области, Запорожье и Днепре прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: