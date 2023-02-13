Зеленский о дипломатии: Почти каждый день есть договоренности и готовимся к новым

В команде президента Украины подводят промежуточные итоги "дипломатического марафона" и готовятся к новым переговорам и встречам.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Провел совещание с международным блоком правительства и Офиса по промежуточным итогам нашего дипломатического марафона.

Наша активность сейчас – очень высокая. Почти ежедневно есть новые договоренности. Прошлая неделя была особенно мощной. Но главное – чтобы каждая достигнутая договоренность как можно быстрее перерастала в конкретные поставки для нашей обороны, в конкретное взаимодействие между государствами, в конкретные подписанные документы".

Детали: Прошлая неделя была "особенно мощной": Зеленский имел договоренности с Великобританией, переговоры в Париже с президентом Франции и канцлером Германии, визит в Брюсселе, "которого еще не было в истории наших отношений с Евросоюзом", и разговоры с европейскими лидерам там, переговоры с президентом и премьером Польши.

По словам Зеленского, Киев со стороны европейских институтов и европейских лидеров имеет четкую поддержку "цели подготовиться и уже в этом году начать переговоры о членстве Украины в ЕС".

По мнению украинского лидера, "сейчас больше, чем когда-либо, чувствуется, что европейские цели Украины становятся реальностью, когда наконец реальных достижений ощутимо больше, чем политических деклараций".

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К этому Украина и Евросоюз шли десятилетиями, подчеркнул он.

Прямая речь: "На этих неделях наш дипломатический марафон продолжается. Завтра – очередной "Рамштайн". Готовимся. И работаем, чтобы все наши переговоры отразились в оборонных решениях партнеров как на "Рамштайн", так и за время до 24 февраля.

Запланированы и новые двусторонние переговоры и встречи. Готовимся. И делаем именно такую интенсивность дипломатической работы новой минимальной нормой для Украины".