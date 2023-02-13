Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріли Сумщини: за добу – близько 100 "прильотів"

"Українська правда"Понеділок, 13 лютого 2023, 23:29
Обстріли Сумщини: за добу – близько 100 прильотів
Наслідки обстрілів. Ілюстративне фото Getty Images

Протягом 13 лютого росіяни обстріляли 8 територіальних громад Сумської області, зафіксовано близько 100 "прильотів".

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Білопільській громаді вівся мінометний обстріл, було 8 "прильотів".

Реклама:

Юнаківську громаду росіяни також обстрілювали з мінометів, зафіксовано 26 "прильотів".

На територію Миропільської громади ворог скинув 9 мін.

В Есманьській громаді також був мінометний обстріл, було 23 "прильоти".

ВІДЕО ДНЯ

У Краснопільській громаді ворог скинув вибуховий пристрій з БпЛА. Також був обстріл з мінометів, зафіксовано 4 "прильоти".

По Глухівській громаді росіяни вели мінометний обстріл, було 10 "прильотів".

На територію Великописарівської громади ворог скинув вибуховий пристрій з БпЛА.

У Шалигинській громаді зафіксовано 18 "прильотів" з мінометів.

В усіх випадках обійшлося без втрат та руйнувань.

Теми: Сумська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Сумська область
Росіяни опівдні обстріляли прикордоння Сумщини: 4 поранених, зруйновані будинки
Обстріли Сумщини: за добу – понад 200 вибухів, пошкоджені будинки і техніка
Росіяни влучили у хату пенсіонерки на Сумщині – вона загинула
Останні новини
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:58
Нафта дорожчає: атаки на судна в Червоному морі порушують ланцюги поставок
Усі новини...
Реклама: