Обстріли Сумщини: за добу – близько 100 "прильотів"

Протягом 13 лютого росіяни обстріляли 8 територіальних громад Сумської області, зафіксовано близько 100 "прильотів".

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Білопільській громаді вівся мінометний обстріл, було 8 "прильотів".

Юнаківську громаду росіяни також обстрілювали з мінометів, зафіксовано 26 "прильотів".

На територію Миропільської громади ворог скинув 9 мін.

В Есманьській громаді також був мінометний обстріл, було 23 "прильоти".

У Краснопільській громаді ворог скинув вибуховий пристрій з БпЛА. Також був обстріл з мінометів, зафіксовано 4 "прильоти".

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По Глухівській громаді росіяни вели мінометний обстріл, було 10 "прильотів".

На територію Великописарівської громади ворог скинув вибуховий пристрій з БпЛА.

У Шалигинській громаді зафіксовано 18 "прильотів" з мінометів.

В усіх випадках обійшлося без втрат та руйнувань.