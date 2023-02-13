Обстріли Сумщини: за добу – близько 100 "прильотів"
Протягом 13 лютого росіяни обстріляли 8 територіальних громад Сумської області, зафіксовано близько 100 "прильотів".
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: По Білопільській громаді вівся мінометний обстріл, було 8 "прильотів".
Юнаківську громаду росіяни також обстрілювали з мінометів, зафіксовано 26 "прильотів".
На територію Миропільської громади ворог скинув 9 мін.
В Есманьській громаді також був мінометний обстріл, було 23 "прильоти".
У Краснопільській громаді ворог скинув вибуховий пристрій з БпЛА. Також був обстріл з мінометів, зафіксовано 4 "прильоти".
По Глухівській громаді росіяни вели мінометний обстріл, було 10 "прильотів".
На територію Великописарівської громади ворог скинув вибуховий пристрій з БпЛА.
У Шалигинській громаді зафіксовано 18 "прильотів" з мінометів.
В усіх випадках обійшлося без втрат та руйнувань.