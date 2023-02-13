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Обстрелы Сумщины: за сутки – около 100 "прилетов"

"Украинская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 23:29
Обстрелы Сумщины: за сутки – около 100 прилетов
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото Getty Images

В течение 13 февраля россияне обстреляли 8 территориальных громад Сумской области, зафиксировано около 100 "прилетов".

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Белопольской громаде велся минометный обстрел, было 8 "прилетов".

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Юнаковскую громаду россияне также обстреливали из минометов, зафиксировано 26 "прилетов".

На территорию Миропольской громады враг сбросил 9 мин.

В Есманьской громаде также был минометный обстрел, было 23 "прилета".

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В Краснопольской громаде враг сбросил взрывное устройство с БПЛА. Также был обстрел из минометов, зафиксировано 4 "прилета".

По Глуховской громаде россияне вели минометный обстрел, было 10 "прилетов".

На территорию Великописаревской громады враг сбросил взрывное устройство с БпЛА.

В Шалыгинской громаде зафиксировано 18 "прилетов" из минометов.

Во всех случаях обошлось без потерь и разрушений.

Темы: Сумская областьобстрел
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