Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Італії підтримують створення спеціального трибуналу для РФ

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 00:42
Прапор Італії. ФОТО PIXABAY

Італія підтримує створення спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів, скоєних під час російського вторгнення в Україні.

Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, пише "Європейська правда" із посиланням Sky24.

"Вбивство беззахисного населення є воєнним злочином, а ми подивимося, як втрутитися: якщо буде створено спеціальний трибунал, ми не проти цього", - сказав Таяні.

Він також заявив, що Італія ніколи не відправляла зброю для завдання ударів по російській території та ніколи не оголошували війну Росії.

"У нас є проблема з керівництвом, а не з народом. Якщо керівництво порушує норми міжнародного права, у нас може бути тільки одна позиція: засудження порушень закону, воєнних злочинів, насильства", - пояснив Таяні.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз твердо налаштований подбати про притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України та створити для цього трибунал.

Раніше генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич запропонувала різні варіанти створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва РФ, а також відповідну допомогу Ради Європи.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також на цю тему: На крок ближче до Гааги: як Рада Європи готує трибунал для Путіна та Лукашенка.

Читайте УП В Google News

Теми: ІталіятрибуналРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Оновлено о 2:56По всій Україні – повітряна тривога

Західні чиновники про перспективу нового наступу РФ: "Більш бажано, ніж реалістично" – CNN

У Києві відновлюють роботу низки тролейбусів і трамваїв

У Покровську загинули троє людей, рятувальну операцію завершено

Україна отримає від союзників менше танків Leopard 2, ніж обіцяли – глава Міноборони Німеччини

Росія втратила у війні майже половину своїх сучасних танків – IISS

Усі новини...
Італія
МЗС – про заяви Берлусконі: Спроба поцілувати по лікті в крові руки Путіна
Прем’єрка Італії підтвердила підтримку України після скандальних заяв Берлусконі про Зеленського
Зеленський проведе зустріч з прем'єркою Італії на полях саміту ЄС – ЗМІ
Останні новини
03:43
У Кременчуку чути звуки вибухів – мер
03:28
Для жителів Львівщини "є реальна загроза" – голова ОВА
03:07
На Полтавщині працює ППО – голова ОВА
02:42
Оновлено о 2:56По всій Україні – повітряна тривога
02:32
Нові санкції ЄС мають на меті змусити банки розкрити заморожені російські активи - ЗМІ
01:45
фотоІсторія про підвал смерті в Ягідному з’явилася на обкладинці TIME
00:58
Західні чиновники про перспективу нового наступу РФ: "Більш бажано, ніж реалістично" – CNN
00:22
відеоЗеленський: Робимо все, щоб підготувати старт переговорів щодо членства у ЄС
00:12
На Полтавщині пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:57
Влада готується до весни: анонсує активізацію розмінування землі і дерегуляцію
Усі новини...