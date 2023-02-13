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В Италии поддерживают создание специального трибунала для РФ

"Европейская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 23:42
В Италии поддерживают создание специального трибунала для РФ
Флаг Италии. ФОТО PIXABAY

Италия поддерживает создание специального трибунала по военным преступлениям, совершенным во время российского вторжения в Украину.

Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, пишет "Европейская правда" со ссылкой Sky24.

"Убийство беззащитного населения является военным преступлением, а мы посмотрим, как вмешаться: если будет создан специальный трибунал, мы не против этого", - сказал Таяни.

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Он также заявил, что Италия никогда не отправляла оружие для нанесения ударов по российской территории и никогда не объявляла войну России.

"У нас есть проблема с руководством, а не с народом. Если руководство нарушает нормы международного права, у нас может быть только одна позиция: осуждение нарушений закона, военных преступлений, насилия", - пояснил Таяни.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз твердо настроен позаботиться о привлечении России к ответственности за преступление агрессии против Украины и создать для этого трибунал.

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Ранее генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич предложила различные варианты создания специального трибунала для привлечения к ответственности руководства РФ, а также соответствующую помощь Совета Европы.

Читайте также на эту тему: На шаг ближе к Гааге: как Совет Европы готовит трибунал для Путина и Лукашенко.

Темы: ИталиятрибуналРосcия
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