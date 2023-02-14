На Луганщині новоприбулих окупантів заселяють у школи – ЦНС

В окупованих районах Луганської області новоприбулих військовослужбовців РФ заселяють у школи, а школярів переводять на дистанційне навчання.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "У тимчасово окупованих районах Луганської області школярів примусово переводять на дистанційне навчання, аби звільнити місця для військових РФ. Окупаційна адміністрація має проблеми з розселенням новоприбулих окупантів, а тому заселяє їх у звільнені школи".

Деталі: У ЦНС зауважили, що йдеться не про прифронтові території, де навчального процесу і так немає, а про тилові регіони, де бойові дії не відбуваються.