На Луганщине новоприбывших оккупантов заселяют в школы – ЦНС

В оккупированных районах Луганской области новоприбывших военнослужащих РФ заселяют в школы, а школьников переводят на дистанционное обучение.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Во временно оккупированных районах Луганской области школьников принудительно переводят на дистанционное обучение, чтобы освободить места для военных РФ. Оккупационная администрация имеет проблемы с расселением новоприбывших оккупантов, а потому заселяет их в освобожденные школы".

Детали: В ЦНС отметили, что речь идет не о прифронтовых территориях, где учебного процесса и так нет, а о тыловых регионах, где боевые действия не происходят.