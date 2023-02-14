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На Луганщине новоприбывших оккупантов заселяют в школы – ЦНС

"Украинская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 04:54
На Луганщине новоприбывших оккупантов заселяют в школы – ЦНС
РОССИЙСКИЕ СОЛДАТЫ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ТАСС

В оккупированных районах Луганской области новоприбывших военнослужащих РФ заселяют в школы, а школьников переводят на дистанционное обучение.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Во временно оккупированных районах Луганской области школьников принудительно переводят на дистанционное обучение, чтобы освободить места для военных РФ. Оккупационная администрация имеет проблемы с расселением новоприбывших оккупантов, а потому заселяет их в освобожденные школы".

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Детали: В ЦНС отметили, что речь идет не о прифронтовых территориях, где учебного процесса и так нет, а о тыловых регионах, где боевые действия не происходят.

Темы: Луганская областьоккупацияРосcия
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