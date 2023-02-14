Окупантам обіцяють премії за участь у наступі – Генштаб

Російських окупантів мотивують до участі у штурмових діях обіцянками про грошові надбавки.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Щоб мотивувати особовий склад до наступу, у підрозділах противника розповсюджується агітація про добові грошові надбавки за участь у штурмових діях".

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Деталі: До того ж, повідомили у Генштабі, анонсовано доплату кожному загарбнику за кілометр просування по українській землі.