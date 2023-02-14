Оккупантам обещают премии за участие в наступлении – Генштаб
Вторник, 14 февраля 2023, 06:59
Российских оккупантов мотивируют к участию в штурмовых действиях обещаниями о денежных надбавках.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "Чтобы мотивировать личный состав к наступлению, в подразделениях противника распространяется агитация о суточных денежных надбавках за участие в штурмовых действиях".
Детали: К тому же, сообщили в Генштабе, анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле.
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