Оккупантам обещают премии за участие в наступлении – Генштаб

Российских оккупантов мотивируют к участию в штурмовых действиях обещаниями о денежных надбавках.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Чтобы мотивировать личный состав к наступлению, в подразделениях противника распространяется агитация о суточных денежных надбавках за участие в штурмовых действиях".

Детали: К тому же, сообщили в Генштабе, анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле.