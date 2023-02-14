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Оккупантам обещают премии за участие в наступлении – Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 05:59
Оккупантам обещают премии за участие в наступлении – Генштаб
РОССИЙСКИЕ СОЛДАТЫ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ FACEBOOK ГУ РАЗВЕДКИ МОУ

Российских оккупантов мотивируют к участию в штурмовых действиях обещаниями о денежных надбавках.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Чтобы мотивировать личный состав к наступлению, в подразделениях противника распространяется агитация о суточных денежных надбавках за участие в штурмовых действиях".

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Детали: К тому же, сообщили в Генштабе, анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле.

Темы: ГенштабРосcиявойнаоккупация
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