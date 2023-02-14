Мобілізовані росіяни не мають досвіду, необхідного для успішного наступу – ISW
Використання російськими військами мобілізованих військовослужбовців навряд чи створить достатній наступальний потенціал для широкомасштабного і швидкого механізованого наступу, переконані аналітики Інституту вивчення війни.
Джерело: звіт ISW
Деталі: В інституті нагадали, що представник українського оперативного командування "Таврійськ" Олексій Дмитрашківський заявив, що російським військовим доведеться втретє доукомплектовувати 155-ту бригаду морської піхоти через втрати під Вугледаром. Він зазначив, що до поразки у Вугледарі 155-та бригада морської піхоти налічувала 5 тис. військовослужбовців.
При цьому ISW наводить слова російського військовослужбовця 155-ї морської піхотної бригади, який брав участь у штурмі Вугледара. Він розповів, що бригада на 80-90% була укомплектована мобілізованими.
"Подальше використання Росією мобілізованих, які не змогли виконати військові завдання, такі як виявлення мінних полів і не мають знань, як діяти, якщо вони на них натрапили, вказує на те, що мобілізовані не мають необхідного бойового досвіду, який потрібен для успішного ведення механізованого наступу. Ці мобілізовані, ймовірно, пройшли обмежену індивідуальну підготовку, їм бракує згуртованості, професійної підготовки та досвіду, необхідних для проведення широкомасштабних наступальних операцій", – йдеться у звіті ISW.
"Росія може перекинути на Вугледарський фронт додаткові мобілізовані підрозділи, здатні вести надійну оборону або наступальні операції на виснаження, але вони навряд чи стануть ефективними механізованими підрозділами, здатними провести успішні наступальні операції за короткий період часу", – додали аналітики інституту.
Основні висновки ISW за 13 лютого:
- Москва продовжує використовувати свої відносини з Іраном для отримання військової підтримки.
- Постійне поширення ПВК "Вагнер" відеозаписів навмисно жорстоких позасудових страт і загалом графічного контенту нормалізує зростаючий рівень жорстокості і бандитизму у внутрішньому російському інформаційному просторі.
- Російське військове командування стикається з проблемами інтеграції нерегулярних збройних формувань у регулярну армію.
- Російська влада дедалі активніше вживає заходи для заохочення самоцензури в РФ під виглядом протидії зростанню інформаційних загроз, спричинених вторгненням в Україну.
- Володимир Путін продовжує публічно підтримувати Міністерство оборони Росії, оскільки його морська піхота продовжує зазнавати катастрофічних втрат в районі Вугледара.
- Окупанти продовжують наземні атаки на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.
- Російські війська здобули незначні територіальні здобутки поблизу Бахмута та продовжують наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області.
- Окупанти безуспішно атакували українські позиції на заході Запорізької області, продовжуючи укріплювати свої позиції в регіоні.
- Російські чиновники та пов'язані з режимом суб'єкти продовжують використовувати активи захоплених українських міст для отримання економічної та військової вигоди.