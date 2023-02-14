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Мобилизованные россияне не имеют опыта, необходимого для успешного наступления – ISW

"Украинская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 06:49
Мобилизованные россияне не имеют опыта, необходимого для успешного наступления – ISW
РАЗБИТАЯ ТЕХНИКА РФ ВБЛИЗИ УГЛЕДАРА. СКРИН ИЗ ВИДЕО

Использование российскими войсками мобилизованных военнослужащих вряд ли создаст достаточный наступательный потенциал для широкомасштабного и быстрого механизированного наступления, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте напомнили, что представитель украинского оперативного командования "Таврийск" Алексей Дмитрашковский заявил, что российским военным придется в третий раз доукомплектовывать 155-ю бригаду морской пехоты из-за потерь под Угледаром. Он отметил, что до поражения в Угледаре 155-я бригада морской пехоты насчитывала 5 тыс. военнослужащих.

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При этом ISW приводит слова российского военнослужащего 155-й морской пехотной бригады, который участвовал в штурме Угледара. Он рассказал, что бригада на 80-90% была укомплектована мобилизованными.

"Дальнейшее использование Россией мобилизованных, которые не смогли выполнить военные задачи, такие как выявление минных полей и не имеют знаний, как действовать, если они на них наткнулись, указывает на то, что мобилизованные не имеют необходимого боевого опыта, который нужен для успешного ведения механизированного наступления. Эти мобилизованные, вероятно, прошли ограниченную индивидуальную подготовку, им не хватает сплоченности, профессиональной подготовки и опыта, необходимых для проведения широкомасштабных наступательных операций", – говорится в отчете ISW.

  • "Россия может перебросить на Угледарский фронт дополнительные мобилизованные подразделения, способные вести надежную оборону или наступательные операции на истощение, но они вряд ли станут эффективными механизированными подразделениями, способными провести успешные наступательные операции за короткий период времени", – добавили аналитики института.

Основные выводы ISW за 13 февраля:

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  • Москва продолжает использовать свои отношения с Ираном для получения военной поддержки.
  • Постоянное распространение ЧВК "Вагнер" видеозаписей намеренно жестоких внесудебных казней и в целом графического контента нормализует растущий уровень жестокости и бандитизма во внутреннем российском информационном пространстве.
  • Российское военное командование сталкивается с проблемами интеграции нерегулярных вооруженных формирований в регулярную армию.
  • Российские власти все активнее принимают меры для поощрения самоцензуры в РФ под видом противодействия росту информационных угроз, вызванных вторжением в Украину.
  • Владимир Путин продолжает публично поддерживать Министерство обороны России, поскольку его морская пехота продолжает нести катастрофические потери в районе Угледара.
  • Оккупанты продолжают наземные атаки к северо-западу от Сватово и вблизи Кременной.
  • Российские войска получили незначительные территориальные достижения вблизи Бахмута и продолжают наземные атаки по всей линии фронта в Донецкой области.
  • Оккупанты безуспешно атаковали украинские позиции на западе Запорожской области, продолжая укреплять свои позиции в регионе.
  • Российские чиновники и связанные с режимом субъекты продолжают использовать активы захваченных украинских городов для получения экономической и военной выгоды.

Темы: Росcиямобилизациявойна
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