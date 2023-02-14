Мобилизованные россияне не имеют опыта, необходимого для успешного наступления – ISW

Использование российскими войсками мобилизованных военнослужащих вряд ли создаст достаточный наступательный потенциал для широкомасштабного и быстрого механизированного наступления, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте напомнили, что представитель украинского оперативного командования "Таврийск" Алексей Дмитрашковский заявил, что российским военным придется в третий раз доукомплектовывать 155-ю бригаду морской пехоты из-за потерь под Угледаром. Он отметил, что до поражения в Угледаре 155-я бригада морской пехоты насчитывала 5 тыс. военнослужащих.

При этом ISW приводит слова российского военнослужащего 155-й морской пехотной бригады, который участвовал в штурме Угледара. Он рассказал, что бригада на 80-90% была укомплектована мобилизованными.

"Дальнейшее использование Россией мобилизованных, которые не смогли выполнить военные задачи, такие как выявление минных полей и не имеют знаний, как действовать, если они на них наткнулись, указывает на то, что мобилизованные не имеют необходимого боевого опыта, который нужен для успешного ведения механизированного наступления. Эти мобилизованные, вероятно, прошли ограниченную индивидуальную подготовку, им не хватает сплоченности, профессиональной подготовки и опыта, необходимых для проведения широкомасштабных наступательных операций", – говорится в отчете ISW.

"Россия может перебросить на Угледарский фронт дополнительные мобилизованные подразделения, способные вести надежную оборону или наступательные операции на истощение, но они вряд ли станут эффективными механизированными подразделениями, способными провести успешные наступательные операции за короткий период времени", – добавили аналитики института.

Основные выводы ISW за 13 февраля:

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