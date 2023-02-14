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Захисники вже знищили понад 139 тисяч загарбників

Ірина БалачукВівторок, 14 лютого 2023, 07:11
Захисники вже знищили понад 139 тисяч загарбників
Український захисник. Фото з Facebook Оперативного командування "Південь"

Росія у війні проти України втратила понад 139 тисяч військових, 3 286 танків, 6,5 тисячі ББМ, 2 299 артилерійських систем та 2 011 безпілотників.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 139 080 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 286 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 6 500 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2 299 (+9) од,
  • РСЗВ – 466 (+1) од,
  • засобів ППО – 234 (+0) од,
  • літаків – 298 (+2) од,
  • гелікоптерів – 286 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 011 (+4) од,
  • крилатих ракет – 857 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 155 (+5) од,
  • спеціальної техніки – 218 (+1) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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