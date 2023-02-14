Захисники вже знищили понад 139 тисяч загарбників
Вівторок, 14 лютого 2023, 08:11
Росія у війні проти України втратила понад 139 тисяч військових, 3 286 танків, 6,5 тисячі ББМ, 2 299 артилерійських систем та 2 011 безпілотників.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 139 080 (+740) осіб ліквідовано,
- танків – 3 286 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 6 500 (+8) од,
- артилерійських систем – 2 299 (+9) од,
- РСЗВ – 466 (+1) од,
- засобів ППО – 234 (+0) од,
- літаків – 298 (+2) од,
- гелікоптерів – 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 011 (+4) од,
- крилатих ракет – 857 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 155 (+5) од,
- спеціальної техніки – 218 (+1) од.
Дані уточнюються.
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