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Защитники уже уничтожили более 139 тысяч захватчиков

Ирина БалачукВторник, 14 февраля 2023, 07:11
Защитники уже уничтожили более 139 тысяч захватчиков
Украинский защитник. Фото из Facebook Оперативного командования "Юг"

Россия в войне против Украины потеряла более 139 тысяч военных, 3 286 танков, 6,5 тысячи ББМ, 2 299 артиллерийских систем и 2 011 беспилотников.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 139 080 (+740) человек ликвидировано,
  • танков – 3 286 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 500 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 2 299 (+9) ед,
  • РСЗО – 466 (+1) ед,
  • средств ПВО – 234 (+0) ед,
  • самолетов – 298 (+2) ед,
  • вертолетов – 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 011 (+4) ед,
  • крылатых ракет – 857 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 155 (+5) ед,
  • специальной техники – 218 (+1) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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