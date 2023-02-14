Защитники уже уничтожили более 139 тысяч захватчиков
Вторник, 14 февраля 2023, 08:11
Россия в войне против Украины потеряла более 139 тысяч военных, 3 286 танков, 6,5 тысячи ББМ, 2 299 артиллерийских систем и 2 011 беспилотников.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 139 080 (+740) человек ликвидировано,
- танков – 3 286 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 6 500 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2 299 (+9) ед,
- РСЗО – 466 (+1) ед,
- средств ПВО – 234 (+0) ед,
- самолетов – 298 (+2) ед,
- вертолетов – 286 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 011 (+4) ед,
- крылатых ракет – 857 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 155 (+5) ед,
- специальной техники – 218 (+1) ед.
Данные уточняются.
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