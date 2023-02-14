США попередили Україну, що у війні настає переломний момент – The Washington Post

З наближенням першої річниці російського вторгнення в Україну американські чиновники повідомили українській владі, що настає критичний момент для зміни траєкторії війни.

Джерело: The Washington Post

Дослівно The Washington Post: "В останні місяці війна на сході України перетворилася на повільну м'ясорубку, в якій жодна зі сторін не має переваги. Представники Байдена вважають, що критичний момент настане цієї весни, коли Росія, як очікується, розпочне наступ, а Україна перейде в контрнаступ, намагаючись повернути втрачені території".

Деталі: Повідомляється, що про критичний характер наступних кількох місяців вже прямо заявили Києву високопосадовці Байдена – зокрема, заступник радника з національної безпеки Джон Файнер, заступник держсекретаря Венді Шерман та заступник міністра оборони Колін Каль, які відвідували Україну у січні.

Крім того, за тиждень до візиту цих офіційних осіб Україну відвідував директор ЦРУ Вільям Бернс. Він поінформував президента України Володимира Зеленського про військові плани Росії на найближчі місяці і наголосив на нагальності моменту.

Наразі адміністрація Байдена працює з Конгресом над затвердженням ще 10 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги Києву і, як очікується, наступного тижня оголосить ще один великий пакет військової допомоги і приблизно в той же час запровадить нові санкції проти Кремля.

Також Захід напередодні річниці повномасштабної війни прагне дати сигнал російському диктатору Володимиру Путіну, що підтримка України не слабшає.

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Але деякі аналітики попереджають, що ні Росія, ні Україна не отримають вирішальної військової переваги в осяжному майбутньому.

Байден і його головні помічники кажуть, що вони сповнені рішучості підтримувати Україну якнайдовше і якнайповніше. Але вони попереджають, що політичний курс може стати жорсткішим після того, як Україна вичерпає поточний пакет допомоги Конгресу, що може відбутися вже цього літа.

Водночас, за даними видання, існує прихована напруженість Заходу щодо того, як Україні слід зосередити свої ресурси в найближчі місяці.

Зазначається, що протягом багатьох місяців Україна витрачала значні ресурси і війська, захищаючи Бахмут на сході Донбасу. Але американські військові аналітики переконані, що одночасно захищати Бахмут і розпочати весняний контрнаступ, щоб повернути тимчасово окуповані Росією території, нереально.

Сполучені Штати вважають деокупацію земель важливішою.

Офіційні особи США вважають: якщо Україна продовжуватиме воювати скрізь, куди Росія посилає війська, то це працюватиме на користь Москви. Тому вони закликали Україну визначити пріоритети у виборі часу та проведенні весняного контрнаступу, особливо в той час, коли США та Європа навчають українських бійців користуватися найскладнішим озброєнням, яке вже з'являється на полі бою.

Також в адміністрації Байдена переконані, що захоплення Росією Бахмута "не призведе до значних стратегічних зрушень на полі бою", бо це "лише точка на карті, заради якої росіяни витратили надзвичайну кількість крові та ресурсів".

Крім того, американські розвідники вважають, що відвоювання добре укріпленого півострова Крим зараз не під силу українській армії.

Водночас помічники Байдена кажуть, що вони дотримуються найкращого варіанту дій: надати Україні можливість повернути якомога більше території в найближчі місяці, перш ніж сідати з Путіним за стіл переговорів.