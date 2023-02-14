Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США попередили Україну, що у війні настає переломний момент – The Washington Post

Ірина БалачукВівторок, 14 лютого 2023, 08:58
Фото з Facebook ОК "Південь"

З наближенням першої річниці російського вторгнення в Україну американські чиновники повідомили українській владі, що настає критичний момент для зміни траєкторії війни.

Джерело: The Washington Post

Дослівно The Washington Post: "В останні місяці війна на сході України перетворилася на повільну м'ясорубку, в якій жодна зі сторін не має переваги. Представники Байдена вважають, що критичний момент настане цієї весни, коли Росія, як очікується, розпочне наступ, а Україна перейде в контрнаступ, намагаючись повернути втрачені території".

Деталі: Повідомляється, що про критичний характер наступних кількох місяців вже прямо заявили Києву високопосадовці Байдена – зокрема, заступник радника з національної безпеки Джон Файнер, заступник держсекретаря Венді Шерман та заступник міністра оборони Колін Каль, які відвідували Україну у січні.

Крім того, за тиждень до візиту цих офіційних осіб Україну відвідував директор ЦРУ Вільям Бернс. Він поінформував президента України Володимира Зеленського про військові плани Росії на найближчі місяці і наголосив на нагальності моменту.

Наразі адміністрація Байдена працює з Конгресом над затвердженням ще 10 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги Києву і, як очікується, наступного тижня оголосить ще один великий пакет військової допомоги і приблизно в той же час запровадить нові санкції проти Кремля.

Також Захід напередодні річниці повномасштабної війни прагне дати сигнал російському диктатору Володимиру Путіну, що підтримка України не слабшає.

ВІДЕО ДНЯ

Але деякі аналітики попереджають, що ні Росія, ні Україна не отримають вирішальної військової переваги в осяжному майбутньому.

Байден і його головні помічники кажуть, що вони сповнені рішучості підтримувати Україну якнайдовше і якнайповніше. Але вони попереджають, що політичний курс може стати жорсткішим після того, як Україна вичерпає поточний пакет допомоги Конгресу, що може відбутися вже цього літа.

Водночас, за даними видання, існує прихована напруженість Заходу щодо того, як Україні слід зосередити свої ресурси в найближчі місяці.

Зазначається, що протягом багатьох місяців Україна витрачала значні ресурси і війська, захищаючи Бахмут на сході Донбасу. Але американські військові аналітики переконані, що одночасно захищати Бахмут і розпочати весняний контрнаступ, щоб повернути тимчасово окуповані Росією території, нереально.

Сполучені Штати вважають деокупацію земель важливішою.

Офіційні особи США вважають: якщо Україна продовжуватиме воювати скрізь, куди Росія посилає війська, то це працюватиме на користь Москви. Тому вони закликали Україну визначити пріоритети у виборі часу та проведенні весняного контрнаступу, особливо в той час, коли США та Європа навчають українських бійців користуватися найскладнішим озброєнням, яке вже з'являється на полі бою.

Також в адміністрації Байдена переконані, що захоплення Росією Бахмута "не призведе до значних стратегічних зрушень на полі бою", бо це "лише точка на карті, заради якої росіяни витратили надзвичайну кількість крові та ресурсів".

Крім того, американські розвідники вважають, що відвоювання добре укріпленого півострова Крим зараз не під силу українській армії.

Водночас помічники Байдена кажуть, що вони дотримуються найкращого варіанту дій: надати Україні можливість повернути якомога більше території в найближчі місяці, перш ніж сідати з Путіним за стіл переговорів.

Читайте УП В Google News

Теми: СШАУкраїнавійнаконтрнаступ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Лукашенко назвав умову, за якої білоруська армія піде війною на Україну

В енергосистемі з’явився резерв потужності – Міненерго

Данілов: Росіяни готують нову масовану ракетну атаку на 23 – 24 лютого, ми готові

фото Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва

оновленоУночі Росія випустила по Україні 36 ракет, ППО знищила 16 із них

ISW спрогнозував, коли і за яких умов Україна зможе почати масштабний контрнаступ

Усі новини...
США
США не готові постачати Україні ATACMS через брак запасів – ЗМІ
Армія РФ не змогла подолати проблеми, які мала рік тому – Білий дім
Білий дім відкинув звинувачення Китаю і пояснив, чим загрожували три збиті "НЛО" і куля
Останні новини
11:21
У комітеті ВР розповіли, коли збільшать заробітні плати педагогам
11:18
З початку великої війни Росія в 100 разів збільшила витрати на держсимволіку
11:12
Лукашенко назвав умову, за якої білоруська армія піде війною на Україну
10:57
США досі вважають, що Крим - "червона лінія" для Путіна, але не зупинятимуть Україну – ЗМІ
10:50
В енергосистемі з’явився резерв потужності – Міненерго
10:44
Глава Мюнхенської конференції виступив за депутінізацію Росії
10:44
Путін спробує знову схилити Лукашенка до прямої участі у війні – Данілов
10:40
Нафта дорожчає на тлі оптимізму щодо відновлення попиту в Китаї
10:33
Вночі російські ракети влучили в об'єкти інфраструктури в Полтавській і Кіровоградській областях
10:27
У Львові лікують хлопчика з важкою формою раку, який пережив окупацію
Усі новини...