США предупредили Украину, что в войне наступает переломный момент – The Washington Post

С приближением первой годовщины российского вторжения в Украину американские чиновники сообщили украинским властям, что наступает критический момент для изменения траектории войны.

Источник: The Washington Post

Дословно The Washington Post: "В последние месяцы война на востоке Украины превратилась в медленную мясорубку, в которой ни одна из сторон не имеет преимущества. Представители Байдена считают, что критический момент наступит этой весной, когда Россия, как ожидается, начнет наступление, а Украина перейдет в контрнаступление, пытаясь вернуть утраченные территории".

Детали: Сообщается, что о критическом характере следующих нескольких месяцев уже прямо заявили Киеву чиновники Байдена – в частности, заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны Колин Каль, которые посещали Украину в январе.

Кроме того, за неделю до визита этих официальных лиц Украину посещал директор ЦРУ Уильям Бернс. Он проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о военных планах России на ближайшие месяцы и отметил неотложность момента.

Сейчас администрация Байдена работает с Конгрессом над утверждением еще 10 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи Киеву и, как ожидается, на следующей неделе объявит еще один большой пакет военной помощи и примерно в то же время введет новые санкции против Кремля.

Также Запад накануне годовщины полномасштабной войны стремится дать сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, что поддержка Украины не ослабевает.

ВИДЕО ДНЯ

Но некоторые аналитики предупреждают, что ни Россия, ни Украина не получат решающего военного преимущества в обозримом будущем.

Байден и его главные помощники говорят, что они полны решимости поддерживать Украину как можно дольше и полнее. Но они предупреждают, что политический курс может стать жестче после того, как Украина исчерпает текущий пакет помощи Конгресса, что может произойти уже этим летом.

В то же время, по данным издания, существует скрытая напряженность Запада относительно того, как Украине следует сосредоточить свои ресурсы в ближайшие месяцы.

Отмечается, что в течение многих месяцев Украина тратила значительные ресурсы и войска, защищая Бахмут на востоке Донбасса. Но американские военные аналитики убеждены, что одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление, чтобы вернуть временно оккупированные Россией территории, нереально.

Соединенные Штаты считают деоккупацию земель более важной.

Официальные лица США считают: если Украина будет продолжать воевать везде, куда Россия посылает войска, то это будет работать в пользу Москвы. Поэтому они призвали Украину определить приоритеты в выборе времени и проведении весеннего контрнаступления, особенно в то время, когда США и Европа обучают украинских бойцов пользоваться сложным вооружением, которое уже появляется на поле боя.

Также в администрации Байдена убеждены, что захват Россией Бахмута "не приведет к значительным стратегическим сдвигам на поле боя", потому что это "лишь точка на карте, ради которой россияне потратили чрезвычайное количество крови и средств".

Кроме того, американские разведчики считают, что деоккупация хорошо укрепленного полуострова Крым сейчас не под силу украинской армии.

В то же время помощники Байдена говорят, что они придерживаются наилучшего варианта действий: предоставить Украине возможность вернуть как можно больше территории в ближайшие месяцы, прежде чем садиться с Путиным за стол переговоров.