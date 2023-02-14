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США предупредили Украину, что в войне наступает переломный момент – The Washington Post

Ирина БалачукВторник, 14 февраля 2023, 08:58
Фото из Facebook ОК "Юг"

С приближением первой годовщины российского вторжения в Украину американские чиновники сообщили украинским властям, что наступает критический момент для изменения траектории войны.

Источник: The Washington Post

Дословно The Washington Post: "В последние месяцы война на востоке Украины превратилась в медленную мясорубку, в которой ни одна из сторон не имеет преимущества. Представители Байдена считают, что критический момент наступит этой весной, когда Россия, как ожидается, начнет наступление, а Украина перейдет в контрнаступление, пытаясь вернуть утраченные территории".

Детали: Сообщается, что о критическом характере следующих нескольких месяцев уже прямо заявили Киеву чиновники Байдена – в частности, заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны Колин Каль, которые посещали Украину в январе.

Кроме того, за неделю до визита этих официальных лиц Украину посещал директор ЦРУ Уильям Бернс. Он проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о военных планах России на ближайшие месяцы и отметил неотложность момента.

Сейчас администрация Байдена работает с Конгрессом над утверждением еще 10 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи Киеву и, как ожидается, на следующей неделе объявит еще один большой пакет военной помощи и примерно в то же время введет новые санкции против Кремля.

Также Запад накануне годовщины полномасштабной войны стремится дать сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, что поддержка Украины не ослабевает.

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Но некоторые аналитики предупреждают, что ни Россия, ни Украина не получат решающего военного преимущества в обозримом будущем.

Байден и его главные помощники говорят, что они полны решимости поддерживать Украину как можно дольше и полнее. Но они предупреждают, что политический курс может стать жестче после того, как Украина исчерпает текущий пакет помощи Конгресса, что может произойти уже этим летом.

В то же время, по данным издания, существует скрытая напряженность Запада относительно того, как Украине следует сосредоточить свои ресурсы в ближайшие месяцы.

Отмечается, что в течение многих месяцев Украина тратила значительные ресурсы и войска, защищая Бахмут на востоке Донбасса. Но американские военные аналитики убеждены, что одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление, чтобы вернуть временно оккупированные Россией территории, нереально.

Соединенные Штаты считают деоккупацию земель более важной.

Официальные лица США считают: если Украина будет продолжать воевать везде, куда Россия посылает войска, то это будет работать в пользу Москвы. Поэтому они призвали Украину определить приоритеты в выборе времени и проведении весеннего контрнаступления, особенно в то время, когда США и Европа обучают украинских бойцов пользоваться сложным вооружением, которое уже появляется на поле боя.

Также в администрации Байдена убеждены, что захват Россией Бахмута "не приведет к значительным стратегическим сдвигам на поле боя", потому что это "лишь точка на карте, ради которой россияне потратили чрезвычайное количество крови и средств".

Кроме того, американские разведчики считают, что деоккупация хорошо укрепленного полуострова Крым сейчас не под силу украинской армии.

В то же время помощники Байдена говорят, что они придерживаются наилучшего варианта действий: предоставить Украине возможность вернуть как можно больше территории в ближайшие месяцы, прежде чем садиться с Путиным за стол переговоров.

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Темы: СШАУкраинавойнаконтрнаступление
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