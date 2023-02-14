По всій Україні майже 2 години тривала повітряна тривога

14 лютого по всій території України оголошували повітряну тривогу, небезпека тривала майже 2 години.

Джерело: карта тривог, Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: О 9:10 сирени почали лунати у Києві, а за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

Сигнал тривоги означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що з аеродрому в Мачулищах у Білорусі піднялись у повітря літак дальнього радіолокаційного стеження, винищувач супроводу та винищувач Міг-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Оновлено: О 10:57 тривоги почали скасовувати.

"Беларускі Гаюн" повідомив, що в Білорусі сів російський винищувач Міг-31К.