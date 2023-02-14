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По всій Україні майже 2 години тривала повітряна тривога

Ірина БалачукВівторок, 14 лютого 2023, 11:00
Скриншот з alerts.in.ua

14 лютого по всій території України оголошували повітряну тривогу, небезпека тривала майже 2 години.

Джерело: карта тривог, Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram   

Деталі: О 9:10 сирени почали лунати у Києві, а за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

Сигнал тривоги означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття. 

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що з аеродрому в Мачулищах у Білорусі піднялись у повітря літак дальнього радіолокаційного стеження, винищувач супроводу та винищувач Міг-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". 

Оновлено: О 10:57 тривоги почали скасовувати. 

"Беларускі Гаюн" повідомив, що в Білорусі сів російський винищувач Міг-31К.

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Теми: повітряна тривогаУкраїнавійнаБілорусь
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