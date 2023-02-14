Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

По всій Україні майже 2 години тривала повітряна тривога

Ірина БалачукВівторок, 14 лютого 2023, 10:00
По всій Україні майже 2 години тривала повітряна тривога
Скриншот з alerts.in.ua

14 лютого по всій території України оголошували повітряну тривогу, небезпека тривала майже 2 години.

Джерело: карта тривог, Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram   

Деталі: О 9:10 сирени почали лунати у Києві, а за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

Реклама:

Сигнал тривоги означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття. 

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що з аеродрому в Мачулищах у Білорусі піднялись у повітря літак дальнього радіолокаційного стеження, винищувач супроводу та винищувач Міг-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". 

Оновлено: О 10:57 тривоги почали скасовувати. 

ВІДЕО ДНЯ

"Беларускі Гаюн" повідомив, що в Білорусі сів російський винищувач Міг-31К.

Теми: повітряна тривогаУкраїнавійнаБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
повітряна тривога
Через ракетну небезпеку в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
По всій Україні була повітряна тривога через запуск ворогом крилатих ракет
Група крилатих ракет рухалася Україною
Останні новини
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:58
Нафта дорожчає: атаки на судна в Червоному морі порушують ланцюги поставок
Усі новини...
Реклама: