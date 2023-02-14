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По всей Украине почти 2 часа длилась воздушная тревога

Ирина БалачукВторник, 14 февраля 2023, 11:00
Скриншот с alerts.in.ua

14 февраля по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, опасность длилась почти 2 часа.

Источник: карта тревог, Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram  

Детали: В 9:10 сирены начали звучать в Киеве, а через несколько минут распространились на всю территорию страны.

Сигнал тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что с аэродрома в Мачулищах в Беларуси поднялись в воздух самолет дальнего радиолокационного слежения, истребитель сопровождения и истребитель МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Обновлено: В 10:57 тревоги начали отменять.

"Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларуси сел российский истребитель МиГ-31К.

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Темы: воздушная тревогаУкраинавойнаБеларусь
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