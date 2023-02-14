Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По всей Украине почти 2 часа длилась воздушная тревога

Ирина БалачукВторник, 14 февраля 2023, 10:00
По всей Украине почти 2 часа длилась воздушная тревога
Скриншот с alerts.in.ua

14 февраля по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, опасность длилась почти 2 часа.

Источник: карта тревог, Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram  

Детали: В 9:10 сирены начали звучать в Киеве, а через несколько минут распространились на всю территорию страны.

Реклама:

Сигнал тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что с аэродрома в Мачулищах в Беларуси поднялись в воздух самолет дальнего радиолокационного слежения, истребитель сопровождения и истребитель МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Обновлено: В 10:57 тревоги начали отменять.

ВИДЕО ДНЯ

"Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларуси сел российский истребитель МиГ-31К.

Темы: воздушная тревогаУкраинавойнаБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
воздушная тревога
Из-за ракетной опасности в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
По всей Украине была воздушная тревога из-за запуска врагом крылатых ракет
Группа крылатых ракет двигалась по Украине
Последние новости
07:39
В Киеве, области, Запорожье и Днепре прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: