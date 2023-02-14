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Розвідка Британії: армія РФ прагне наступати на більшості напрямків, але їй бракує потужності

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 08:28
Розвідка Британії: армія РФ прагне наступати на більшості напрямків, але їй бракує потужності
Російські мобілізовані. Фото РИА Новости

Британська розвідка стверджує, що РФ прагне звести нанівець успіхи, досягнуті ЗСУ у вересні-листопаді, і її війська отримують накази наступати на більшості напрямків.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

За останні три дні, як стверджується в огляді, сили групи Вагнера "майже напевно" досягли подальших невеликих успіхів на північних околицях Бахмута, в тому числі в селі Красна Гора.

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Проте, організована українська оборона в цьому районі триває. Тактичне російське просування на південь від міста, ймовірно, не досягло значного прогресу, стверджує британська розвідка.

Крім того, у секторі Кремінна-Сватове Луганської області російські війська продовжують наступальні дії, хоча кожна локальна атака залишається занадто малою, щоб досягти значного прориву.

"Росія, ймовірно, прагне звести нанівець деякі успіхи, досягнуті українськими силами протягом вересня-листопада 2022 року: існує реальна можливість того, що їхньою найближчою метою є просування на захід до річки Жербець", – стверджує британська розвідка.

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"Загалом, поточна оперативна картина свідчить про те, що російські війська отримують накази наступати на більшості напрямків, але вони не зосередили достатньої наступальної бойової потужності на жодній з осей для досягнення вирішального ефекту", – йдеться в огляді.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент Росії Володимир Путін замість готовності до миру в Україні розпочинає нові наступальні дії.

Теми: РосіявійнаВелика Британіярозвідка
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