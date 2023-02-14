Разведка Британии: армия РФ стремится наступать на большинстве направлений, но ей не хватает мощности

Британская разведка утверждает, что РФ стремится свести на нет успехи, достигнутые ВСУ в сентябре-ноябре, и ее войска получают приказы наступать на большинстве направлений.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

За последние три дня, как утверждается в обзоре, силы группы Вагнера "почти наверняка" достигли дальнейших небольших успехов в северных окрестностях Бахмута, в том числе в селе Красная Гора.

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Тем не менее, организованная украинская оборона в этом районе продолжается. Тактическое российское продвижение к югу от города, вероятно, не достигло значительного прогресса, утверждает британская разведка.

Кроме того, в секторе Кременная-Сватово Луганской области российские войска продолжают наступательные действия, хотя каждая локальная атака остается слишком малой, чтобы достичь значительного прорыва.

"Россия, вероятно, стремится свести на нет некоторые успехи, достигнутые украинскими силами в течение сентября-ноября 2022 года: существует реальная возможность того, что их ближайшей целью является продвижение на запад к реке Жербец", – утверждает британская разведка.

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"В общем, текущая оперативная картина свидетельствует о том, что российские войска получают приказы наступать на большинстве направлений, но они не сосредоточили достаточной наступательной боевой мощи ни на одной из осей для достижения решающего эффекта", – говорится в обзоре.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент России Владимир Путин вместо готовности к миру в Украине начинает новые наступательные действия.