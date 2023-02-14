У партії Санду кажуть, що сербські диверсанти для РФ мали в’їхати під виглядом футбольних фанатів

Депутат від партії президентки Молдови "Дія і солідарність" заявив, нібито спецслужби вже запобігли першому кроку до реалізації кремлівського плану з дестабілізації країни - не впустивши сербських вболівальників, серед яких мали в’їхати і диверсанти.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це депутат Андріан Кептонар сказав у телеефірі.

Він нагадав, що цього тижня у Кишиневі відбудеться матч між футбольними командами Сербії та Молдови. "Спершу планували, що до нашої країни прибудуть вболівальники сербської команди. Завдяки зусиллям СІБ ще задовго до того, як з’явилася інформація, надана Зеленським, збірна Сербії буде грати при пустих трибунах - тому що так планували завезти диверсантів", - сказав депутат.

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Зазначимо, депутат входить до Комітету з нацбезпеки, оборони та громадського порядку у парламенті Молдови.

Видання звернулося за коментарем до Служби та інформації безпеки і ще не отримало відповіді.

Нагадаємо, на саміті ЄС у Брюсселі президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, після чого український лідер негайно передав усю інформацію своїй колезі, президентці Маї Санду.

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13 лютого Санду вийшла зі спеціальним брифінгом, на якому розкрила надані Україною деталі – Кремль нібито готував силові дії із залученням диверсантів з військовим вишколом з-поза меж країни – з Росії, Білорусі, а також Сербії і Чорногорії.

У Москві відхрестилися від звинувачень, назвавши оприлюднений план "бездоказовою дезінформацією". Сербія своєю чергою вимагає надати деталі про диверсантів-громадян Сербії, яких нібито планувала залучити Росія для дестабілізації Молдови..

Детальніше на цю тему - у відеоблозі ЄвроПравди та у статті Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ.