Депутат от партии президента Молдовы "Действие и солидарность" заявил, якобы спецслужбы уже предотвратили первый шаг к реализации кремлевского плана по дестабилизации страны - не впустив сербских болельщиков, среди которых должны были въехать и диверсанты.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом депутат Андриан Кептонар сказал в телеэфире.

Он напомнил, что на этой неделе в Кишиневе состоится матч между футбольными командами Сербии и Молдовы. "Сначала планировали, что в нашу страну прибудут болельщики сербской команды. Благодаря усилиям СИБ еще задолго до того, как появилась информация, предоставленная Зеленским, сборная Сербии будет играть при пустых трибунах - потому что так планировали завезти диверсантов", - сказал депутат.

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Отметим, депутат входит в Комитет по нацбезопасности, обороне и общественному порядку в парламенте Молдовы.

Издание обратилось за комментарием в Службу и информации безопасности и еще не получило ответа.

Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, после чего украинский лидер немедленно передал всю информацию своей коллеге, президенту Майе Санду.

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13 февраля Санду вышла со специальным брифингом, на котором раскрыла предоставленные Украиной детали - Кремль якобы готовил силовые действия с привлечением диверсантов с военной выучкой из-за пределов страны - из России, Беларуси, а также Сербии и Черногории.

В Москве открестились от обвинений, назвав обнародованный план "бездоказательной дезинформацией". Сербия в свою очередь требует предоставить детали о диверсантах-гражданах Сербии, которых якобы планировала привлечь Россия для дестабилизации Молдовы.

Подробнее на эту тему - в видеоблоге ЕвроПравды и в статье Молдова с переворотом: зачем Майя Санду меняет правительство под угрозой гибридного нападения РФ.