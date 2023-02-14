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В партии Санду говорят, что сербские диверсанты для РФ должны были въехать под видом футбольных фанатов

"Европейская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 12:12

Депутат от партии президента Молдовы "Действие и солидарность" заявил, якобы спецслужбы уже предотвратили первый шаг к реализации кремлевского плана по дестабилизации страны - не впустив сербских болельщиков, среди которых должны были въехать и диверсанты.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом депутат Андриан Кептонар сказал в телеэфире.

Он напомнил, что на этой неделе в Кишиневе состоится матч между футбольными командами Сербии и Молдовы. "Сначала планировали, что в нашу страну прибудут болельщики сербской команды. Благодаря усилиям СИБ еще задолго до того, как появилась информация, предоставленная Зеленским, сборная Сербии будет играть при пустых трибунах - потому что так планировали завезти диверсантов", - сказал депутат.

Отметим, депутат входит в Комитет по нацбезопасности, обороне и общественному порядку в парламенте Молдовы.

Издание обратилось за комментарием в Службу и информации безопасности и еще не получило ответа.

Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, после чего украинский лидер немедленно передал всю информацию своей коллеге, президенту Майе Санду.

13 февраля Санду вышла со специальным брифингом, на котором раскрыла предоставленные Украиной детали - Кремль якобы готовил силовые действия с привлечением диверсантов с военной выучкой из-за пределов страны - из России, Беларуси, а также Сербии и Черногории.

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В Москве открестились от обвинений, назвав обнародованный план "бездоказательной дезинформацией". Сербия в свою очередь требует предоставить детали о диверсантах-гражданах Сербии, которых якобы планировала привлечь Россия для дестабилизации Молдовы.

Подробнее на эту тему - в видеоблоге ЕвроПравды и в статье Молдова с переворотом: зачем Майя Санду меняет правительство под угрозой гибридного нападения РФ.

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Темы: МолдовафутболдиверсантыСербия
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