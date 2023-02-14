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Резніков перед "Рамштайном" зустрівся з міністрами оборони США й Нідерландів

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 12:34
ілюстративне фото з сайту "Армія Inform"

Міністр оборони Олексій Резніков, який перебуває в Брюсселі для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України, перед тим зустрівся з американським і нідерландським колегами Ллойдом Остіном і Кайсою Оллонгрен.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє українське Міноборони.

За словами Резнікова, на зустрічі з Остіном він подякував очільнику Пентагону "за лідерство, яке дозволило об’єднати 50 країн-учасниць Контактної групи у форматі "Рамштайн" та залучити безпрецедентну допомогу усього вільного світу".

Він висловив сподівання, що разом із партнерами домовиться про "збільшення спроможностей Сил оборони України".

Міністерці обороні Нідерландів український міністр подякував за її особисту підтримку й нагадав, що загальна вартість військової допомоги, яку надала нідерландська сторона, становить близько мільярда євро.

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Як відомо, Україна офіційно звернулась до Нідерландів із проханням надати винищувачі F-16. Очільниця Міноборони країни, коментуючи цей запит у вівторок, заявила, що такі дискусії воліє вести у закритому форматі.

У вівторок у Брюсселі міністри оборони й представники оборонних відомств близько 50 країн зібрались на зустріч у форматі "Рамштайн", де, як очікується, викладуть додаткові зобов'язання щодо надання Україні боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, і ці нагальні потреби переважають над довгостроковими запитами, як-от винищувачі або швидкі поставки західних бойових танків.

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Теми: РамштайнРезніковдопомога Українівійна
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