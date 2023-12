Резніков перед "Рамштайном" зустрівся з міністрами оборони США й Нідерландів

Міністр оборони Олексій Резніков, який перебуває в Брюсселі для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України, перед тим зустрівся з американським і нідерландським колегами Ллойдом Остіном і Кайсою Оллонгрен.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє українське Міноборони.

За словами Резнікова, на зустрічі з Остіном він подякував очільнику Пентагону "за лідерство, яке дозволило об’єднати 50 країн-учасниць Контактної групи у форматі "Рамштайн" та залучити безпрецедентну допомогу усього вільного світу".

Він висловив сподівання, що разом із партнерами домовиться про "збільшення спроможностей Сил оборони України".

It’s always a pleasure to meet with my good friend and 🇺🇦 Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov. The 50+ nations participating in the UDCG stand united with you in this fight for Ukraine’s sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk