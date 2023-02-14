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Резніков перед "Рамштайном" зустрівся з міністрами оборони США й Нідерландів

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 11:34
Резніков перед Рамштайном зустрівся з міністрами оборони США й Нідерландів
ілюстративне фото з сайту "Армія Inform"

Міністр оборони Олексій Резніков, який перебуває в Брюсселі для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України, перед тим зустрівся з американським і нідерландським колегами Ллойдом Остіном і Кайсою Оллонгрен.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє українське Міноборони.

За словами Резнікова, на зустрічі з Остіном він подякував очільнику Пентагону "за лідерство, яке дозволило об’єднати 50 країн-учасниць Контактної групи у форматі "Рамштайн" та залучити безпрецедентну допомогу усього вільного світу".

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Він висловив сподівання, що разом із партнерами домовиться про "збільшення спроможностей Сил оборони України".

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Міністерці обороні Нідерландів український міністр подякував за її особисту підтримку й нагадав, що загальна вартість військової допомоги, яку надала нідерландська сторона, становить близько мільярда євро.

Як відомо, Україна офіційно звернулась до Нідерландів із проханням надати винищувачі F-16. Очільниця Міноборони країни, коментуючи цей запит у вівторок, заявила, що такі дискусії воліє вести у закритому форматі.

У вівторок у Брюсселі міністри оборони й представники оборонних відомств близько 50 країн зібрались на зустріч у форматі "Рамштайн", де, як очікується, викладуть додаткові зобов'язання щодо надання Україні боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, і ці нагальні потреби переважають над довгостроковими запитами, як-от винищувачі або швидкі поставки західних бойових танків.

Теми: РамштайнРезніковдопомога Українівійна
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