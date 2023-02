Резников перед "Рамштайном" встретился с министрами обороны США и Нидерландов

Министр обороны Алексей Резников, который находится в Брюсселе для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, перед тем встретился с американским и нидерландским коллегами Ллойдом Остином и Кайсой Оллонгрен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает украинское Минобороны.

По словам Резникова, на встрече с Остином он поблагодарил главу Пентагона "за лидерство, которое позволило объединить 50 стран-участниц Контактной группы в формате "Рамштайн" и привлечь беспрецедентную помощь всего свободного мира".

Он выразил надежду, что вместе с партнерами договорится об "увеличении возможностей Сил обороны Украины".

It’s always a pleasure to meet with my good friend and 🇺🇦 Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov. The 50+ nations participating in the UDCG stand united with you in this fight for Ukraine’s sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk