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Резников перед "Рамштайном" встретился с министрами обороны США и Нидерландов

"Европейская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 11:34
Резников перед Рамштайном встретился с министрами обороны США и Нидерландов
иллюстративное фото с сайта "Армия Inform"

Министр обороны Алексей Резников, который находится в Брюсселе для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, перед тем встретился с американским и нидерландским коллегами Ллойдом Остином и Кайсой Оллонгрен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает украинское Минобороны.

По словам Резникова, на встрече с Остином он поблагодарил главу Пентагона "за лидерство, которое позволило объединить 50 стран-участниц Контактной группы в формате "Рамштайн" и привлечь беспрецедентную помощь всего свободного мира".

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Он выразил надежду, что вместе с партнерами договорится об "увеличении возможностей Сил обороны Украины".

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Министра обороны Нидерландов украинский министр поблагодарил за ее личную поддержку и напомнил, что общая стоимость военной помощи, которую предоставила нидерландская сторона, составляет около миллиарда евро.

Как известно, Украина официально обратилась к Нидерландам с просьбой предоставить истребители F-16. Глава Минобороны страны, комментируя этот запрос во вторник, заявила, что такие дискуссии предпочитает вести в закрытом формате.

Во вторник в Брюсселе министры обороны и представители оборонных ведомств около 50 стран собрались на встречу в формате "Рамштайн", где, как ожидается, изложат дополнительные обязательства по предоставлению Украине боеприпасов и средств противовоздушной обороны, и эти насущные потребности преобладают над долгосрочными запросами, такими как истребители или быстрые поставки западных боевых танков.

Темы: РамштайнРезниковпомощь Украиневойна
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