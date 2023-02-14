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В Украину хотели провезти российские запчасти на миллионы грн – все изъято, передадут ВСУ

"Украинская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 12:43
ФОТО: дбр

На Черновицкий таможне разоблачили дельцов, которые пытались провезти в Украину российские автозапчасти на более 2 млн грн под видом товара из Китая – их изъяли и передадут Вооруженным силам Украины.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований 

Дословно: "Запчасти к автомобилям ВАЗ российского производства пытались провезти под видом товаров из Китая. В частности, правоохранители обнаружили 800 коробок с радиаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, колпачками, гайками, ручками к дверям и т.д.".

Детали: ГБР сообщает, что обнаружило запчасти совместно с работниками таможни. Согласно документации стоимость товара составляет почти 2,5 млн грн.

Весь товар изъят и будет передан Черновицкой ОВА, которая должна передать автозапчасти на нужды ВСУ.

Работники таможни составят административный протокол за нарушение таможенных правил согласно ст. 483 Таможенного кодекса. Нарушителям грозит штраф в размере 100% стоимости товаров.

 

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Темы: таможенный кодексконтрабандаГБР
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