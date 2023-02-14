ВР пропонують скасувати 8 березня і 9 травня, а на заміну створити свої свята
На розгляд Верховної Ради подали законопроєкт, який пропонує скасувати 8 березня, 1 травня та 9 травня, а замість них започаткувати три нові свята.
Джерело: картка проєкту закону №9009 від 13 лютого на сайті парламенту
Деталі: У документі пропонується скасувати такі державні вихідні:
- 8 березня – так званий "Міжнародний жіночий день",
- 1 травня – так званий "День праці",
- 9 травня – день Перемоги.
Автори законопроєкту відзначають, що закінчення Другої світової війни на європейському фронті у світі відзначається 8 травня, і що це траурний день пам’яті десятків мільйонів загиблих.
Вони пропонують в Україні скасувати вихідний 9 травня, а натомість залишити лише "День пам'яті та примирення" 8 травня, без вихідного дня.
Водночас парламентарі хочуть ввести в календар нові свята, які "вже апробовані суспільством і десятиліттями відзначаються українськими спільнотами на батьківщині та закордоном".
Зокрема, зробити святковими і неробочими днями народні депутати пропонують:
- 25 лютого "День української жінки" (дата народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки – Лесі Українки),
- 9 березня – день народження Великого Кобзаря Тараса Шевченка,
- друга неділя травня – "День матері".
Також святковими і неробочими хочуть залишити:
- 1 січня – Новий рік,
- 7 січня і 25 грудня – Різдво Христове,
- 28 червня – День Конституції України,
- 28 липня – День Української Державності,
- 24 серпня – День незалежності України,
- 14 жовтня – День захисника України
Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є встановлення українських свят та "усунення спадщини колоніального минулого".