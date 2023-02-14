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ВР пропонують скасувати 8 березня і 9 травня, а на заміну створити свої свята

Ірина БалачукВівторок, 14 лютого 2023, 11:57
ВР пропонують скасувати 8 березня і 9 травня, а на заміну створити свої свята
Фото pixabay.com

На розгляд Верховної Ради подали законопроєкт, який пропонує скасувати 8 березня, 1 травня та 9 травня, а замість них започаткувати три нові свята.

Джерело: картка проєкту закону №9009 від 13 лютого на сайті парламенту

Деталі: У документі пропонується скасувати такі державні вихідні:

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  • 8 березня – так званий "Міжнародний жіночий день",
  • 1 травня – так званий "День праці",
  • 9 травня – день Перемоги.

Автори законопроєкту відзначають, що закінчення Другої світової війни на європейському фронті у світі відзначається 8 травня, і що це траурний день пам’яті десятків мільйонів загиблих.

Вони пропонують в Україні скасувати вихідний 9 травня, а натомість залишити лише "День пам'яті та примирення" 8 травня, без вихідного дня.

Водночас парламентарі хочуть ввести в календар нові свята, які "вже апробовані суспільством і десятиліттями відзначаються українськими спільнотами на батьківщині та закордоном".  

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Зокрема, зробити святковими і неробочими днями народні депутати пропонують:

  • 25 лютого "День української жінки" (дата народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки – Лесі Українки),
  • 9 березня – день народження Великого Кобзаря Тараса Шевченка,
  • друга неділя травня – "День матері".

Також святковими і неробочими хочуть залишити:

  • 1 січня – Новий рік,
  • 7 січня і 25 грудня – Різдво Христове,
  • 28 червня – День Конституції України,
  • 28 липня – День Української Державності,
  • 24 серпня – День незалежності України,
  • 14 жовтня – День захисника України

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є встановлення українських свят та "усунення спадщини колоніального минулого".

Теми: Верховна Радазаконодавствосвяткування9 травня
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