ВР предлагают отменить 8 марта и 9 мая, а на замену создать свои праздники

На рассмотрение Верховной Рады подали законопроект, который предлагает отменить 8 марта, 1 мая и 9 мая, а вместо них учредить три новых праздника.

Источник: карточка проекта закона №9009 от 13 февраля на сайте парламента

Детали: В документе предлагается отменить такие государственные выходные:

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8 марта – так называемый "Международный женский день",

1 мая – так называемый "День труда",

9 мая – день Победы.

Авторы законопроекта отмечают, что окончание Второй мировой войны на европейском фронте в мире отмечается 8 мая, и что это траурный день памяти десятков миллионов погибших.

Они предлагают в Украине отменить выходной 9 мая, а взамен оставить только "День памяти и примирения" 8 мая, без выходного дня.

В то же время парламентарии хотят ввести в календарь новые праздники, которые "уже апробированы обществом и десятилетиями отмечаются украинскими сообществами на родине и за рубежом".

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В частности, сделать праздничными и нерабочими днями народные депутаты предлагают:

25 февраля "День украинской женщины" (дата рождения известной украинской писательницы и общественного деятеля – Леси Украинки),

9 марта – день рождения Великого Кобзаря Тараса Шевченко,

второе воскресенье мая – "День матери".

Также праздничными и нерабочими хотят оставить:

1 января – Новый год,

7 января и 25 декабря – Рождество Христово,

28 июня – День Конституции Украины,

28 июля – День Украинской Государственности,

24 августа – День независимости Украины,

14 октября – День защитника Украины

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является установление украинских праздников и "устранение наследия колониального прошлого".