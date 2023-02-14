Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВР предлагают отменить 8 марта и 9 мая, а на замену создать свои праздники

Ирина БалачукВторник, 14 февраля 2023, 11:57
ВР предлагают отменить 8 марта и 9 мая, а на замену создать свои праздники
Фото pixabay.com

На рассмотрение Верховной Рады подали законопроект, который предлагает отменить 8 марта, 1 мая и 9 мая, а вместо них учредить три новых праздника.

Источник: карточка проекта закона №9009 от 13 февраля на сайте парламента

Детали: В документе предлагается отменить такие государственные выходные:

Реклама:
  • 8 марта – так называемый "Международный женский день",
  • 1 мая – так называемый "День труда",
  • 9 мая – день Победы.

Авторы законопроекта отмечают, что окончание Второй мировой войны на европейском фронте в мире отмечается 8 мая, и что это траурный день памяти десятков миллионов погибших.

Они предлагают в Украине отменить выходной 9 мая, а взамен оставить только "День памяти и примирения" 8 мая, без выходного дня.

В то же время парламентарии хотят ввести в календарь новые праздники, которые "уже апробированы обществом и десятилетиями отмечаются украинскими сообществами на родине и за рубежом". 

ВИДЕО ДНЯ

В частности, сделать праздничными и нерабочими днями народные депутаты предлагают:

  • 25 февраля "День украинской женщины" (дата рождения известной украинской писательницы и общественного деятеля – Леси Украинки),
  • 9 марта – день рождения Великого Кобзаря Тараса Шевченко,
  • второе воскресенье мая – "День матери".

Также праздничными и нерабочими хотят оставить:

  • 1 января – Новый год,
  • 7 января и 25 декабря – Рождество Христово,
  • 28 июня – День Конституции Украины,
  • 28 июля – День Украинской Государственности,
  • 24 августа – День независимости Украины,
  • 14 октября – День защитника Украины

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является установление украинских праздников и "устранение наследия колониального прошлого".

Темы: Верховная Радазаконодательствопразднования9 мая
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмальниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Верховная Рада
Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны
Пять дополнительных оснований для прекращения выплаты пенсии: Рада приняла законопроект за основу
Рада создала комиссию, цель которой помочь русским народам стать свободными
Последние новости
07:39
В Киеве, области, Запорожье и Днепре прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: