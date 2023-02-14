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ВР предлагают отменить 8 марта и 9 мая, а на замену создать свои праздники

Ирина БалачукВторник, 14 февраля 2023, 12:57
Фото pixabay.com

На рассмотрение Верховной Рады подали законопроект, который предлагает отменить 8 марта, 1 мая и 9 мая, а вместо них учредить три новых праздника.

Источник: карточка проекта закона №9009 от 13 февраля на сайте парламента

Детали: В документе предлагается отменить такие государственные выходные:

  • 8 марта – так называемый "Международный женский день",
  • 1 мая – так называемый "День труда",
  • 9 мая – день Победы.

Авторы законопроекта отмечают, что окончание Второй мировой войны на европейском фронте в мире отмечается 8 мая, и что это траурный день памяти десятков миллионов погибших.

Они предлагают в Украине отменить выходной 9 мая, а взамен оставить только "День памяти и примирения" 8 мая, без выходного дня.

В то же время парламентарии хотят ввести в календарь новые праздники, которые "уже апробированы обществом и десятилетиями отмечаются украинскими сообществами на родине и за рубежом". 

В частности, сделать праздничными и нерабочими днями народные депутаты предлагают:

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  • 25 февраля "День украинской женщины" (дата рождения известной украинской писательницы и общественного деятеля – Леси Украинки),
  • 9 марта – день рождения Великого Кобзаря Тараса Шевченко,
  • второе воскресенье мая – "День матери".

Также праздничными и нерабочими хотят оставить:

  • 1 января – Новый год,
  • 7 января и 25 декабря – Рождество Христово,
  • 28 июня – День Конституции Украины,
  • 28 июля – День Украинской Государственности,
  • 24 августа – День независимости Украины,
  • 14 октября – День защитника Украины

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является установление украинских праздников и "устранение наследия колониального прошлого".

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Темы: Верховная Радазаконодательствопразднования9 мая
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