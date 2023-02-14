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Партизани підірвали авто з окупантами у Новій Каховці – Спротив

Ірина БалачукВівторок, 14 лютого 2023, 13:09
Партизани підірвали авто з окупантами у Новій Каховці – Спротив
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Українське підпілля підірвало автомобіль з чотирма росіянами у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Партизани продовжують чинити спротив окупантам на тимчасово окупованих територіях. Зокрема в Новій Каховці учасники партизанського руху "Атеш" підірвали автомобіль, в якому перебували військовослужбовці РФ та представники спецслужб".

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Деталі: Вибух пролунав вранці 10 лютого на Дніпровському проспекті поблизу відділку поліції, але відомо про це стало лише 14 лютого.

У результаті двоє окупантів загинуло, двох інших госпіталізували у важкому стані.

Спротив нагадує, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області партизани продовжують нищити залізничну інфраструктуру.

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Теми: Херсонська областьокупаціявибухпартизани
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