Партизани підірвали авто з окупантами у Новій Каховці – Спротив

Українське підпілля підірвало автомобіль з чотирма росіянами у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Партизани продовжують чинити спротив окупантам на тимчасово окупованих територіях. Зокрема в Новій Каховці учасники партизанського руху "Атеш" підірвали автомобіль, в якому перебували військовослужбовці РФ та представники спецслужб".

Деталі: Вибух пролунав вранці 10 лютого на Дніпровському проспекті поблизу відділку поліції, але відомо про це стало лише 14 лютого.

У результаті двоє окупантів загинуло, двох інших госпіталізували у важкому стані.

Спротив нагадує, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області партизани продовжують нищити залізничну інфраструктуру.