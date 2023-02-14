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Партизаны подорвали авто с оккупантами в Новой Каховке – Сопротивление

Ирина БалачукВторник, 14 февраля 2023, 14:09
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Украинское подполье подорвало автомобиль с четырьмя россиянами во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Партизаны продолжают оказывать сопротивление оккупантам на временно оккупированных территориях. В частности, в Новой Каховке участники партизанского движения "Атеш" подорвали автомобиль, в котором находились военнослужащие РФ и представители спецслужб".

Детали: Взрыв прогремел утром 10 февраля на Днепровском проспекте вблизи отделения полиции, но известно об этом стало только 14 февраля.

В результате двое оккупантов погибли, двух других госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сопротивление напоминает, что на временно оккупированных территориях Луганской области партизаны продолжают уничтожать железнодорожную инфраструктуру.

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Темы: Херсонская областьоккупациявзрывпартизаны
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