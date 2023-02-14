NYT оприлюднило відео ракетного удару РФ по волонтерах у Бахмуті

The New York Times оприлюднило відеозапис цілеспрямованого ракетного удару РФ по команді волонтерів у Бахмуті 2 лютого, внаслідок чого загинув американець Піт Рід.

Джерело: The New York Times

Деталі: Видання повідомляє, що отримало у розпорядження відео ракетного удару по команді гуманітарних працівників у Бахмуті, які допомагали цивільним. Відео зняв естонський волонтер з організації Frontline Medics Ерко Лайдінен, який перебував поряд.

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Покадровий аналіз показав, що удар був завданий протитанковою керованою ракетою "Корнет" з лазерним наведенням, яка має дальність дії близько трьох миль. Видання наголошує, що з такої зброї зазвичай стріляють, тільки якщо військовий бачить та обирає ціль.

На відео видно, як Рід і група гуманітарних працівників стояли біля білого фургона, який вони використовували для перевезення гуманітарних вантажів. Ракета, що летіла паралельно землі, влучила прямо в фургон.

Естонський волонтер повідомив, що відеореєстратор його автомобіля також зафіксував цей епізод, і що на відеозаписі видно другий ракетний удар, який був спрямований на інший автомобіль, але не влучив у ціль. Відеозапис ще не оприлюднено.

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NYT повідомляє, що невідомо, чи знали росіяни, що група складалася з гуманітарних працівників. Але колона мала маркування, яке мало сигналізувати про тип транспортних засобів, по яким завдається удар.

Одна з машин була чітко промаркована червоним хрестом. Однак білий мікроавтобус Mercedes-Benz не мав жодних чітко видимих медичних розпізнавальних знаків, і хоча працівники гуманітарної допомоги були беззбройні, принаймні один медик був одягнений у камуфляж військового зразка.

Волонтер Рома, який стояв поруч із Рідом, розповів в інтерв'ю The Times, що поблизу не було жодних військових підрозділів. За його словами, одна з машин була чітко позначена як карета швидкої допомоги. Він назвав лише своє ім'я з міркувань безпеки.

На фотографії, опублікованій The Wall Street Journal, видно, як поранений норвезький медик тікає з місця нападу. На ній також видно машину швидкої допомоги з червоним хрестом, яка стоїть через дорогу від місця ракетного удару.

Експерти, з якими поговорило видання, кажуть, що тип використаної зброї мав би дозволити військовому визначити характер цілі. З такою зброєю "можна очікувати, що той, хто стріляв, зможе відрізнити медичного працівника від військового".

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