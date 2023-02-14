NYT опубликовало видео ракетного удара РФ по волонтерам в Бахмуте

The New York Times обнародовало видеозапись целенаправленного ракетного удара РФ по команде волонтеров в Бахмуте 2 февраля, в результате чего погиб американец Пит Рид.

Источник: The New York Times

Детали: Издание сообщает, что получило в распоряжение видео ракетного удара по команде гуманитарных работников в Бахмуте, которые помогали гражданским. Видео было снято на телефон Эрко Лайдиненом, эстонским волонтером из организации Frontline Medics.

Покадровый анализ показал, что удар был нанесен противотанковой управляемой ракетой "Корнет" с лазерным наведением, которая имеет дальность действия около трех миль. Издание отмечает, что из такого оружия обычно стреляют, только если военный видит и выбирает цель.

На видео видно, как Рид и группа гуманитарных работников стояли возле белого фургона, который они использовали для перевозки гуманитарных грузов. Ракета, летевшая параллельно земле, попала прямо в фургон.

Эстонский волонтер сообщил, что видеорегистратор его автомобиля также зафиксировал этот эпизод, и что на видеозаписи видно второй ракетный удар, который был направлен на другой автомобиль, но не попал в цель. Видеозапись еще не обнародована.

NYT сообщает, что неизвестно, знали ли россияне, что группа состояла из гуманитарных работников. Но колонна имела маркировку, которая должна была сигнализировать о типе транспортных средств, по которым наносится удар.

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Одна из машин была четко промаркирована красным крестом. Однако белый микроавтобус Mercedes-Benz не имел никаких четко видимых медицинских опознавательных знаков, и хотя работники гуманитарной помощи были безоружны, по крайней мере один медик был одет в камуфляж военного образца.

Волонтер Рома, который стоял рядом с Ридом, рассказал в интервью The Times, что поблизости не было никаких военных подразделений. По его словам, одна из машин была четко обозначена как карета скорой помощи. Он назвал только свое имя из соображений безопасности.

На фотографии, опубликованной The Wall Street Journal, видно, как раненый норвежский медик убегает с места нападения. На ней также видно машину скорой помощи с красным крестом, которая стоит через дорогу от места ракетного удара.

Эксперты, с которыми поговорило издание, говорят, что тип использованного оружия должен был бы позволить военному определить характер цели. С таким оружием "можно ожидать, что стрелявший сможет отличить медицинского работника от военного".

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